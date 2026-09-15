ژنرال صهیونیست: کاهش دو سوم نیروی زمینی طی ۲۰ سال، توان رزمی ارتش را فرسوده کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، «یتسحاق بریک»، در یادداشتی در روزنامه «معاریو» از تشدید بحران نیروی انسانی در ارتش این رژیم خبر داد و نسبت به پیامدهای ادامه فرسایش نیروهای نظامی هشدار داد.

بریک با اشاره به روند کاهش حجم نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی طی دو دهه گذشته گفت این نیروها حدود دو سوم کاهش یافته‌اند و در نتیجه، ارتش اکنون با کمبود شدید نیروهای ذخیره مواجه است؛ به‌گونه‌ای که نیروهای کافی برای جایگزینی یگان‌هایی که نزدیک به سه سال درگیر جنگ و عملیات هستند، وجود ندارد.

فرسایش نیروها در جبهه‌های مختلف

این ژنرال ذخیره صهیونیست تأکید کرد نیروهای ارتش که در جبهه‌های مختلف مستقر هستند، به‌طور مداوم تحت فشار قرار دارند و فرصت کافی برای آموزش و بازیابی توان رزمی خود ندارند؛ مسئله‌ای که به گفته وی، توان ارتش برای ادامه جنگ و تحمل فشارهای انباشته‌شده را کاهش داده است.

بریک مدعی شد ادامه این روند می‌تواند ارتش رژیم صهیونیستی را به سمت عقب‌نشینی تدریجی نیروهایش از خطوط درگیری در جنوب لبنان سوق دهد؛ روندی که وی آن را بازگشت احتمالی شهرک‌نشینان شمالی به شرایط ناامنی پیش از جنگ توصیف کرد.

وی همچنین از عملکرد نهادهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت این نهادها نتوانسته‌اند از تحولات سال‌های اخیر درس لازم را بگیرند و مانع تکرار شرایطی شوند که به بحران کنونی منجر شده است.

هشدارهای نادیده گرفته‌شده

بریک گفت سال‌ها پیش نسبت به ضرورت افزایش حجم نیروی زمینی و تقویت توانمندی‌های آن هشدار داده بود و بر آمادگی ارتش برای جنگ‌های آینده تأکید کرده بود.

به گفته وی، ارتش رژیم صهیونیستی برای مواجهه با جنگ‌های آینده به تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته، از جمله سامانه‌های لیزری قدرتمند، بیش از یک میلیون پهپاد، تسلیحات موشکی و سامانه‌های پدافند هوایی نیاز دارد.

این ژنرال ذخیره مدعی شد گزارش‌ها و هشدارهای وی درباره روند تضعیف توان ارتش مورد توجه قرار نگرفت و بی‌توجهی به این هشدارها پیش از وقوع بحران در اطراف غزه نیز ادامه داشت. وی افزود برخی سناریوهایی که در جریان جنگ رخ دادند، پیش‌تر در گزارش‌های او پیش‌بینی شده بودند.

پیشنهاد چهارگانه برای خروج از بحران

بریک برای مقابله با بحران نیروی انسانی، چهار اقدام فوری پیشنهاد کرد که نخستین آن، بازگرداندن مدت خدمت نظامی اجباری به سه سال کامل است تا شمار نیروهای فعال ارتش افزایش یابد.

وی همچنین خواستار بازگرداندن بیش از ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره‌ای شد که طی سال‌های اخیر و در پی کاهش یگان‌های نظامی از خدمت کنار گذاشته شده‌اند. به اعتقاد او، خارج ماندن این نیروها از چرخه خدمت، در شرایطی که نیروهای ذخیره فعلی با فرسایش شدید مواجه‌اند، بحران نیروی انسانی ارتش را تشدید می‌کند.

این ژنرال ذخیره همچنین خواستار اجرای قانون علیه حدود ۵۰ هزار فردی شد که از خدمت نظامی اجتناب می‌کنند و اصلاح ساختار خدمت دائمی ارتش شد؛ ساختاری که به گفته وی، موجب خروج هزاران نیروی توانمند از ارتش شده و تمایل جوانان برای پیوستن به آن را نیز کاهش داده است.

«بحران، ساختاری است»

بریک تأکید کرد مشکل کنونی ارتش رژیم صهیونیستی دیگر به یک تصمیم یا اقدام نظامی منفرد محدود نمی‌شود، بلکه به یک «بحران ساختاری» تبدیل شده است که برای حل آن باید نیروی زمینی، الگوی تأمین نیروی انسانی و ساختار فرماندهی ارتش بازسازی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نامزدهای نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت آنان به جای ارائه برنامه‌های عملیاتی برای مقابله با وضعیت کنونی، بیشتر به ادبیات عوام‌گرایانه با هدف کسب آرای انتخاباتی روی آورده‌اند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی پس از سال‌ها عملیات نظامی در چند جبهه، با چالش‌هایی از جمله فرسایش نیروهای ذخیره، کمبود نیروی انسانی و فشار فزاینده بر یگان‌های فعال مواجه است؛ چالش‌هایی که به گفته برخی مقام‌ها و کارشناسان نظامی این رژیم، می‌تواند بر توانایی آن برای ادامه عملیات در جبهه‌های متعدد تأثیر بگذارد.