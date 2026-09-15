به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای از کشورهای مختلف جهان اسلام توسط مجمع جهانی قادمون برگزار می‌شود و در آن موضوعات مرتبط با وحدت امت اسلامی و ظرفیت‌های مشترک مسلمانان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این نشست، شیخ مهدی الصمیدعی مفتی عراق، شیخ غازی حنینه رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، شیخ عبدالله الصالح جانشین دبیرکل جنبش عمل اسلامی بحرین و شیخ سلامه عبدالقوی رئیس مؤسسه محراب الازهر مصر به سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین مولوی عبدالحق هاشمی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، شیخ محمد قدوره رئیس مرکز بدر الکبری فلسطین، آخوند عبدالحی میرزا علی امام جمعه آق‌قلا در استان گلستان، شیخ رسول رامیشویچ فعال رسانه‌ای روسیه، شیخ حسین بازماندگان امام جمعه بندر پل در استان هرمزگان و احمد عبدالملک الیمنی فعال رسانه‌ای یمن، از دیگر سخنرانان این نشست بین‌المللی هستند.

دبیری این نشست را حجت‌الاسلام رسول باقری، دبیرکل مجمع جهانی «قادمون»، برعهده دارد.

اولین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ به وقت تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از طریق شبکه اینترنتی «سفیر» به آدرس http://heyatonline.ir/SAFIR_TV دنبال کنند.

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