مولوی حسام: بازداشت زنان توسط طالبان نشانه استبداد است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کابل، پایتخت افغانستان حاکی از آن است که نیروهای امر به معروف طالبان روز شنبه (۲۱ شهریور) در منطقه تیمَنی این شهر، دست‌کم ۲۰ زن و دختر را به بهانه رعایت نکردنحجاب مورد نظر آنان بازداشت کردند.

این حادثه در حالی رخ داد که شماری از دختران و زنان بازداشت شده دارای حجاب و پوشش اسلامی بودند و برخی از آنان در جریان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

یکی از شاهدان عینی به رسانه‌ها گفته است که یک زن باردار نیز در میان بازداشت‌شدگان بوده و همسرش التماس کرده که به او آسیب نرسانند.

منابع تصریح کردند که این زنان و دختران یک شب در بازداشت طالبان به سر بردند و سپس با ضمانت خانواده‌ها آزاد شدند.

مولوی حبیب‌الله حسام، مسئول شورای علمای جبهه مقاومت ملی افغانستان، در واکنش به این واقعه، اقدامات طالبان را محکوم کرده و آن را نشانه آشکار استبداد و سرکوب آزادی‌های فردی از سوی حاکمان فعلی کابل دانسته است.

او گفته است که چنین برخوردهایی بیانگر رویکرد خشونت‌محور حاکمان کنونی در برابر زنان است و حاکمان مستبد را به گرگان گرسنه تشبیه کرده که خشونت را جایگزین عدالت کرده‌اند.

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