وزارت خارجه یمن: مجامع بین المللی به عربستان برای توقف مداخله در امور یمن هشدار دهند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه و مهاجران یمن با اشاره به تشدید مداخلات نظامی عربستان سعودی در این کشور، خواستار فشار جامعه جهانی بر ریاض برای پایان دادن به اقدامات نظامی و آنچه «محاصره ظالمانه» مردم یمن خواند، شد.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد عربستان سعودی با تقویت نظامی خود، در مسیر تشدید مداخله در امور یمن حرکت می‌کند و همزمان به حملات علیه این کشور و محاصره مردم یمن ادامه می‌دهد.

این وزارتخانه مدعی شد جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۴ حمله هوایی علیه مناطقی در استان‌های تعز، لحج، الجوف، مأرب و حجه انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در این حملات از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون استفاده شده و هواپیماها از پایگاه‌های سعودی در خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

وزارت امور خارجه یمن همچنین ادعاهای عربستان درباره وضعیت تنگه باب‌المندب را رد کرد و مدعی شد هیچ مشکلی در زمینه کشتیرانی در این تنگه وجود ندارد و ناوبری در آن امن است.

این وزارتخانه تلاش ریاض برای طرح موضوع ناامنی باب‌المندب در سطح بین‌المللی را «بی‌اساس» توصیف کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که هشدارهای صنعا درباره تقویت نظامی عربستان صرفاً ادعا نیست و اظهارات برخی رهبران نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان نیز، به ادعای وزارت خارجه یمن، مؤید روایت صنعا درباره تحولات نظامی منطقه است.

تأکید صنعا بر «حق مقابله» با نیروهای سعودی

وزارت امور خارجه یمن همچنین با اشاره به حضور نیروهای متخاصم سعودی در این کشور اعلام کرد صنعا خود را دارای «حق کامل و مشروع» برای هدف قرار دادن این نیروها می‌داند.

این وزارتخانه در بیانیه خود مدعی شد نیروهای مورد حمایت عربستان نماینده مردم یمن نیستند و از یک کشور خارجی دستور می‌گیرند؛ از همین رو، اقدامات نظامی علیه این نیروها را در چارچوب مقابله با مداخله خارجی توصیف کرد.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در پایان تأکید کرد: «اگر جهان خواهان ثبات و آرامش در منطقه است، باید به سعودی‌ها بگوید که از دخالت در امور یمن دست بردارند.»

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