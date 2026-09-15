حضور ارتش یمن در سواحل، ضامن امنیت دریای سرخ و امنیت ملی عربی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد حضور نیروهای ارتش یمن در سواحل این کشور پس از پیروزی‌های به‌دست‌آمده، تضمینی برای امنیت ملی عربی و امنیت دریای سرخ است.

وی گفت جمهوری یمن در حال دفاع از حاکمیت و ملت خود و مقابله با تجاوز، محاصره و محدودیت‌های تحمیلی است و این موارد، اهدافی هستند که صنعا به‌صراحت اعلام کرده است.

الحوثی در ادامه با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه یمن، گفت «موجودیتی که باید از آن ترسید و آن را تهدید دانست، موجودیت غاصب است» و تأکید کرد هر ائتلاف جدیدی علیه یمن نیز سرنوشتی مشابه ائتلاف‌های پیشین خواهد داشت که از سال ۲۰۱۵ تاکنون با شکست مواجه شده‌اند.

عضو شورای عالی سیاسی یمن همچنین تبلیغات منتشرشده علیه صنعا را رد کرد و مدعی شد نادرستی این تبلیغات طی سال‌های گذشته برای افکار عمومی جهان آشکار شده است.

وی افزود طی ۱۲ سال گذشته، رویکرد یمن در حفاظت از کشور و دفاع از مسائل و حقوق مردم خود، صداقت و پایبندی این کشور به مواضع اعلام‌شده‌اش را نشان داده است.

هشدار درباره «عملیات نجات» علیه یمن

الحوثی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت هرگونه عملیات با عنوان «نجات» که یک کشور علیه یمن در آن مشارکت کند، در واقع می‌تواند به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه برای حمایت از طرف مقابل و فراهم کردن زمینه ادامه تجاوز و تهدید علیه منطقه تلقی شود.

وی بر همین اساس تأکید کرد که مقابله با چنین رویکردی، از نظر صنعا، اقدامی مناسب‌تر برای جلوگیری از تداوم تهدید علیه یمن و منطقه خواهد بود.

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