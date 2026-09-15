به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، پیروزی‌ها و دستاوردهای میدانی یمن در امتداد سواحل این کشور را به عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله، دولت صنعا و مردم یمن تبریک گفت و تأکید کرد که کنترل بر بخش‌هایی از دریای سرخ و باب‌المندب، تحول مهمی در موازنه قدرت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

این ائتلاف در بیانیه‌ای بر ضرورت هوشیاری کامل در برابر هرگونه تلاش یا توطئه دشمنان برای ضربه زدن به این پیروزی‌ها یا دور زدن دستاوردهای یمن تأکید کرد و هشدار داد که مراقبت در برابر توطئه‌های دشمن، به اندازه دستیابی به پیروزی اهمیت دارد.

در این بیانیه آمده است که سال‌ها جنگ و محاصره ناعادلانه نتوانسته است مردم یمن را تضعیف کند، بلکه اراده آنان را تقویت کرده و توانایی‌شان برای ایجاد معادلات بازدارندگی جدید را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که به گفته ائتلاف، موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده است.

ائتلاف ۱۴ فوریه در پیامی خطاب به نظام سعودی اعلام کرد که دوران تحمیل اراده از طریق زور و غرور به پایان رسیده است و ادامه محاصره و مداخله در امور یمن، تنها به افزایش خسارت‌ها و گرفتار شدن بیشتر عربستان در بحران‌ها منجر خواهد شد.

این ائتلاف همچنین نسبت به تکیه بر آمریکا هشدار داد و با اشاره به وضعیت این کشور در تنگه هرمز، از انتظار برای نجات آمریکایی ـ صهیونیستی انتقاد کرد. در این بیانیه از کشورهای منطقه خواسته شده است تحولات جدید را با واقع‌بینی و به دور از توهم نفوذ گذشته و محاسباتی که زمان آنها را پشت سر گذاشته است، ارزیابی کنند.

ائتلاف ۱۴ فوریه در پایان، تحولات میدانی در جمهوری اسلامی ایران و یمن را نشانه شکل‌گیری واقعیت‌های جدید منطقه‌ای دانست.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸