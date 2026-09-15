پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

با هجرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهر ری در نزدیکی قم، بدل به پایگاه بزرگی دیگر برای شیعیان در ایران شد؛ تا جایی که به استناد کتاب کاملالزیارات، امام هادی (ع) ثواب زیارت مرقد ایشان در ری را برابر با زیارت حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در کربلا عنوان کردهاند.
اما حلقهی اتصال حضرت عبدالعظیم (ع) با قم و آستان کریمهی اهل بیت (س) در چیست؟
۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
کد مطلب: 1865942
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت ششم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
با هجرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهر ری در نزدیکی قم، بدل به پایگاه بزرگی دیگر برای شیعیان در ایران شد؛ تا جایی که به استناد کتاب کاملالزیارات، امام هادی (ع) ثواب زیارت مرقد ایشان در ری را برابر با زیارت حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در کربلا عنوان کردهاند.
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