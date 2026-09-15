پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

با هجرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شهر ری در نزدیکی قم، بدل به پایگاه بزرگی دیگر برای شیعیان در ایران شد؛ تا جایی که به استناد کتاب کامل‌الزیارات، امام هادی (ع) ثواب زیارت مرقد ایشان در ری را برابر با زیارت حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در کربلا عنوان کرده‌اند.

اما حلقه‌ی اتصال حضرت عبدالعظیم (ع) با قم و آستان کریمه‌ی اهل بیت (س) در چیست؟