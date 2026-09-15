۲۶ گذرگاه غیررسمی در اقلیم کردستان؛ شکاف امنیتی و اقتصادی عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که کشور عراق با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌روست که افزایش درآمدهای غیرنفتی و کنترل گذرگاه‌های مالی دولت را ضروری می‌کند، پرونده گذرگاه‌های مرزی غیررسمی در اقلیم کردستان به عنوان یکی از خطرناک‌ترین شکاف‌های حاکمیتی و اقتصادی که همچنان کاملاً باز مانده است، برجسته می‌شود.

داده‌ها و گزارش‌های نظارتی از وجود حدود ۲۶ گذرگاه مرزی غیررسمی در داخل اقلیم کردستان خبر می‌دهند که تاکنون خارج از سلطه قانون و نظارت حکومت مرکزی فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که کوتاهی آشکار و محسوس حکومت مرکزی در بغداد، که در سال‌های گذشته تنها به راه‌حل‌های مقطعی و وعده‌های سیاسی بسنده کرده و از تحمیل هیبت دولت و اجرای قانون اساسی بر همه مرزهای حاکمیتی خودداری کرده است، قابل مشاهده است.

ادامه فعالیت تجاری رو به رشد در این گذرگاه‌های خارج از کنترل، تنها یک نقض حاکمیت نیست، بلکه نشت مستمر و فرسایش گسترده منابع مالی دولت و محروم ماندن بودجه عمومی از میلیاردها دلار به دلیل نبود دریافت گمرکی و مالیاتی رسمی است.

این موضوع فقط به هدر رفتن منابع مالی محدود نشده است بلکه این گذرگاه‌های غیرقانونی به مسیرهای ایمن برای قاچاق نفت خام و فرآورده‌های نفتی تبدیل شده‌اند و از سوی دیگر، کالاها و مواد فاسد و تاریخ‌گذشته از آنها وارد می‌شود؛ موضوعی که امنیت غذایی و سلامت شهروندان را مستقیماً تهدید می‌کند و حکومت مرکزی را در برابر مسئولیت حقوقی و اخلاقی مستقیم به دلیل سکوت و کوتاهی در بستن این پرونده‌های پیچیده قرار می‌دهد.

در همین چارچوب، ضیاء محسن، کارشناس اقتصادی، حکومت مرکزی را به کوتاهی آشکار در نهایی کردن پرونده گذرگاه‌های مرزی غیررسمی در اقلیم کردستان متهم کرد و تأکید کرد: چشم‌پوشی از این گذرگاه‌ها به خزانه عمومی کشور آسیب مالی سنگین وارد می‌کند و پیامدهای امنیتی و بهداشتی خطرناکی دارد.

محسن در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: حدود ۲۶ گذرگاه مرزی غیررسمی در اقلیم کردستان وجود دارد که همچنان خارج از سلطه قانون فعالیت می‌کنند.

وی توضیح داد: ادامه فعالیت تجاری در این گذرگاه‌های بدون نظارت و کنترل، هدر رفتن و فرسایش گسترده منابع مالی دولت است و دروازه را برای قاچاق نفت خام و فرآورده‌های نفتی و همچنین ورود کالاها و مواد فاسد و تاریخ‌گذشته که سلامت شهروندان را تهدید می‌کند، باز می‌گذارد.

وی افزود: گذرگاه‌های غیررسمی اقلیم یک شکاف امنیتی و اقتصادی خطرناک است که باید هرچه سریع‌تر بسته شود.

وی از حکومت مرکزی خواست سلطه کامل خود را بر این گذرگاه‌ها تحمیل کند و در اسرع وقت همه گذرگاه‌های مرزی اقلیم را به سامانه ملی متصل و خودکارسازی کند؛ همانند اقداماتی که در گذرگاه‌های زمینی و دریایی استان‌های جنوبی و غربی اجرا شده است.

از سوی دیگر، دیدار هافال، سیاستمدار مستقل کرد، از فعالیت بی‌سابقه گذرگاه‌های اقلیم با ترکیه در قاچاق نفت خام به خارج عراق و با هماهنگی حکومت مسعود بارزانی خبر داد.

هافال در گفت‌وگو با المعلومه گفت: گذرگاه‌های مرزی غیررسمی میان اقلیم کردستان و ترکیه که شمار آنها حدود ۲۶ گذرگاه است، شاهد فعالیت بی‌سابقه‌ای بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که صدها کامیون حامل فرآورده‌های نفتی وارد ترکیه و از آنجا به افغانستان و سوریه می‌شود.

به گفته وی، این یکی از بزرگ‌ترین عملیات قاچاق در استان‌های شمالی در چند دهه گذشته است.

هافال افزود: در دوره کنونی، تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز باعث شده حرکت نفتکش‌ها در این مسیر کاهش یابد و قاچاق‌چی‌ها از همین خلأ استفاده کرده و قاچاق فرآورده‌های نفتی به ترکیه را فعال‌تر کرده‌اند.

به گفته وی، عملیات قاچاق در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیری داشته است. شبکه‌های قاچاق نفت خام نیز به دلیل افزایش تقاضا و توقف تقریباً کامل حرکت نفتکش‌ها در تنگه هرمز، بسیار فعال شده‌اند.

به گفته هافال، این توقف نتیجه بحرانی است که آمریکا با اهداف آشکار برای جلوگیری از صادرات نفت به کشورهای جهان ایجاد کرده است.

هافال تأکید کرد: حکومت مسعود بارزانی از عملیات قاچاق فرآورده‌های نفتی به ترکیه، افغانستان و سوریه حمایت می‌کند.

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