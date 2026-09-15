رئیس سازمان بسیج: خون مولوی یوسف گرگیج هدر نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج، پیامی صادر کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه عالم انقلابی و وحدت‌آفرین اهل سنت، مولوی «یوسف گرگیج» در اقدامی تروریستی، بار دیگر چهره پلید دشمنان ملت ایران و مدعیان دروغین دفاع از مردم را آشکار کرد. سازمان بسیج مستضعفین ضمن محکومیت قاطع این جنایت ددمنشانه، شهادت این عالم مجاهد و مردمی را به خانواده معظم ایشان، علمای اهل تسنن، مردم شریف و غیور زاهدان و سیستان و بلوچستان و عموم ملت ایران تسلیت و تبریک می‌گوید.

حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیام اخیر خود با تأکید بر ضرورت قرار گرفتن اصل قرآنی «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار، رُحَماءُ بَینَهُم» در محور فکر، بیان و عمل مسلمانان، وحدت اسلامی را راه عزت و اقتدار امت دانستند.

امروز نیز ملت ایران با الهام از همین آموزه قرآنی، در برابر دشمنان، یکپارچه و متحد خواهند ایستاد و با حفظ برادری میان اهل تشیع و تسنن و همه اقوام و مذاهب ایرانی، توطئه تروریست‌ها و حامیان خارجی آنان را خنثی خواهند کرد.

بی‌تردید خون این شهید مظلوم و دیگر شهدای ترور، هدر نخواهد رفت و عاملان، آمران و پشتیبانان این جنایت، دیر یا زود در برابر اراده و عدالت جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. انتقام از جنایتکاران و مجازات قطعی آنان، وعده‌ای تخلف‌ناپذیر و حقی مسلم برای ملت ایران است و دستگاه‌های مسئول با هوشیاری و اقتدار، اجازه نخواهند داد تروریست‌ها و حامیان آنان از پاسخ این جنایت فرار کنند.

مولوی یوسف گرگیج، امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول‌الله شهرستان زاهدان روز گذشته توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسید.

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