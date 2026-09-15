به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق که در رأس هیئتی عالی‌رتبه برای رایزنی با مقام‌های ارشد کشورمان به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب و سازنده جمهوری اسلامی ایران با دولت و ملت عراق و اقلیم کردستان عراق، بر ظرفیت‌های گسترده موجود در مناطق مرزی دو کشور تأکید و چشم‌انداز مناسبات ایران و عراق، به‌ویژه با اقلیم کردستان عراق را روشن و امیدبخش توصیف کرد.

عراقچی همچنین بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و توسعه مناسبات با اقلیم کردستان عراق، به‌ویژه منطقه سلیمانیه، با تمرکز بر گسترش مراودات اقتصادی و تجاری، ارتقای هماهنگی‌های امنیتی در مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

عراقچی در ادامه با اشاره به برخی تحرکات تروریستی در مرزهای مشترک و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از این شرایط، بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای صیانت از امنیت مرزهای مشترک وفق تفاهم امنیتی دوجانبه تأکید و تصریح کرد دوستان کُرد ما و همه کشورهای منطقه باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران و دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، به روابط تاریخی، برادرانه و دوستانه میان مردم ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق اشاره و از حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق قدردانی کرد.

بافل طالبانی، ایران را قوی‌ترین پشتیبان همیشگی ملت عراق توصیف کرد و افزود: ما به روابط و دوستی با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم و به تقویت همه‌جانبه همکاری‌ها و روابط در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و تجاری، اهتمام داریم.

طالبانی همچنین بر هم‌افزایی میان ایران و عراق برای اجرای توافقنامه امنیتی فیمابین و خلع سلاح گروه‌های تروریستی مخل امنیت دو کشور تأکید و تصریح کرد: عراق و اقلیم کردستان عراق هرگز اجازه نخواهند داد اراضی این کشور به مأمنی برای آسیب و تهدید امنیت کشورهای منطقه، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.

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