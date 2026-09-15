به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی علی الراعی، رئیس مجلس نمایندگان یمن، در نامه‌هایی به رؤسای اتحادیه‌ها و پارلمان‌های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی، آنان را در جریان آخرین تحولات میدانی و سیاسی یمن، به‌ویژه وضعیت پایدار ساحل غربی این کشور قرار داد.

رئیس پارلمان یمن در این نامه‌ها تأکید کرد که تحولات میدانی این کشور هیچ ارتباطی با امنیت و سلامت دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب ندارد و دریانوردی در این منطقه امن و محافظت‌شده است.

وی بار دیگر تعهد کامل صنعا را به تمامی الزامات و تعهدات مربوط به تأمین گذرگاه‌های دریایی و آزادی تجارت بین‌المللی اعلام کرد؛ تعهدی که به گفته او بر پایه جایگاه یمن به‌عنوان کشوری ساحلی و مشرف به دریای سرخ و دارای حق حاکمیت بر آب‌های سرزمینی و نوار ساحلی خود استوار است.

الراعی در ادامه این نامه‌ها به تداوم تجاوز نظامی، بمباران و محاصره سعودی تحمیلی بر ملت یمن طی سال‌های متمادی اشاره کرد و پیامدهای آن را هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌ها، تشدید بحران انسانی و تعطیلی زندگی عمومی توصیف نمود.

وی تصریح کرد که دشمن سعودی با خودبزرگ‌بینی و گستاخی، بدون توجه به پیامدهای تجاوز و محاصره‌ای که بیش از یک دهه بر یمن تحمیل کرده، به ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی از جمله سالن‌های عزاداری و جشن، بازارها، مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها، زندان‌ها، فرودگاه‌ها، بندرها، جاده‌ها و پل‌ها و تخریب منازل مسکونی ادامه می‌دهد.

رئیس مجلس نمایندگان یمن تأکید کرد که صنعا به امنیت و سلامت دریانوردی در آب‌های سرزمینی یمن در دریای سرخ و باب‌المندب برای تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی پایبند است، به استثنای کشتی‌های وابسته به دشمن سعودی که پیش‌تر تحریم آن‌ها اعلام شده بود.

وی این اقدام را در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره و مقابله با تشدید تنش با تشدید تنش» دانست که تا توقف تجاوز سعودی و رفع محاصره از ملت یمن ادامه خواهد داشت.

الراعی همچنین بر حق قانونی و اساسی یمن در اعمال حاکمیت خود بر تمامی خاک، جزایر و آب‌های یمنی تأکید کرد و گفت: یمن به‌عنوان کشوری ساحلی و مشرف به دریای سرخ، حق حاکمیت بر این دریا را دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری یمن بخشی از جامعه بین‌المللی است، گفت: رهبری صنعا بیش از هر کسی بر امنیت گذرگاه‌های آبی دریانوردی منطقه‌ای و بین‌المللی حساس است.

................

پایان پیام/