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افشای نقش پشت پرده جولانی در شبکه قاچاق اسلحه و نفت

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
کد مطلب: 1865976
افشای نقش پشت پرده جولانی در شبکه قاچاق اسلحه و نفت

یک منبع سوری امروز (سه‌شنبه) اطلاعاتی مهم را درباره شبکه سرمایه‌گذاری و املاک لوکسی افشا کرد که خلدون شابندر، در داخل و خارج سوریه اداره می‌کند. این منبع تأکید کرد که احمد الشرع، ملقب به ابومحمد الجولانی، در واقع این عملیات را از پشت صحنه هدایت می‌کند اما خود را دور نگه داشته تا اتهامات متوجه او نشود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع سوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: خلدون، فرزند عزت شابندر، مالک املاک لوکسی است و شعبه‌ای از یک شرکت را به نام خود در سوریه افتتاح کرده است که به‌عنوان پوشش عمل می‌کند و در این کار از یک فرد مصری که از امارات آمده، استفاده می‌کند.

این منبع افزود: خلدون شابندر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مدیریت می‌کند که شامل خرید هتل‌های بزرگ در پرتغال است.

این منبع توضیح داد: خلدون به‌عنوان واسطه میان یکی از برجسته‌ترین تجار اسلحه و مواد مخدر ملقب به «الفاز» که تابعیت عراقی دارد، و الجولانی عمل می‌کند تا عملیات قاچاق اسلحه و مواد مخدر میان سوریه، عراق و دیگر کشورها را اجرا کند. علاوه بر این، او نیروهای تروریستی خارجی، در رأس آن‌ها عناصر گروه تروریستی داعش، را به سلاح‌های متوسط و سنگین مجهز می‌کند.

این منبع تصریح کرد: خلدون در مجاورت الشرع در منطقه المزه دمشق زندگی می‌کرد و به‌طور مستمر میان دبی و شام رفت‌وآمد داشت تا عملیات پول‌شویی را هماهنگ کند.

این منبع اشاره کرد: الجولانی همراه با خلدون، نفت را با تانکر از مسیر خط آرامکو به سمت بندر بانیاس قاچاق می‌کنند و آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

قیمت هر دو تانکر ۲۴۰ هزار دلار است که شبکه‌ای متشکل از الجولانی، ترامپ و کشورهای دیگر آن را تقسیم می‌کنند، علاوه بر سهم‌های مشخصی که به گروه‌های تروریستی می‌رسد.

این منبع از مردم سوریه خواست برای قطع و بستن مسیر آرامکو-بانیاس تحرک کنند تا بهره‌برداری از این مسیر متوقف شود و نفوذ این گروه‌ها پاک‌سازی نشود.

افشای نقش پشت پرده جولانی در شبکه قاچاق اسلحه و نفت

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