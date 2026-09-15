افشای نقش پشت پرده جولانی در شبکه قاچاق اسلحه و نفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع سوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: خلدون، فرزند عزت شابندر، مالک املاک لوکسی است و شعبه‌ای از یک شرکت را به نام خود در سوریه افتتاح کرده است که به‌عنوان پوشش عمل می‌کند و در این کار از یک فرد مصری که از امارات آمده، استفاده می‌کند.

این منبع افزود: خلدون شابندر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز مدیریت می‌کند که شامل خرید هتل‌های بزرگ در پرتغال است.

این منبع توضیح داد: خلدون به‌عنوان واسطه میان یکی از برجسته‌ترین تجار اسلحه و مواد مخدر ملقب به «الفاز» که تابعیت عراقی دارد، و الجولانی عمل می‌کند تا عملیات قاچاق اسلحه و مواد مخدر میان سوریه، عراق و دیگر کشورها را اجرا کند. علاوه بر این، او نیروهای تروریستی خارجی، در رأس آن‌ها عناصر گروه تروریستی داعش، را به سلاح‌های متوسط و سنگین مجهز می‌کند.

این منبع تصریح کرد: خلدون در مجاورت الشرع در منطقه المزه دمشق زندگی می‌کرد و به‌طور مستمر میان دبی و شام رفت‌وآمد داشت تا عملیات پول‌شویی را هماهنگ کند.

این منبع اشاره کرد: الجولانی همراه با خلدون، نفت را با تانکر از مسیر خط آرامکو به سمت بندر بانیاس قاچاق می‌کنند و آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

قیمت هر دو تانکر ۲۴۰ هزار دلار است که شبکه‌ای متشکل از الجولانی، ترامپ و کشورهای دیگر آن را تقسیم می‌کنند، علاوه بر سهم‌های مشخصی که به گروه‌های تروریستی می‌رسد.

این منبع از مردم سوریه خواست برای قطع و بستن مسیر آرامکو-بانیاس تحرک کنند تا بهره‌برداری از این مسیر متوقف شود و نفوذ این گروه‌ها پاک‌سازی نشود.

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