نقش کودکان میناب بر راهروهای سازمان ملل متحد در ژنو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه نقاشی کودکان میناب با عنوان «کودکان هنوز خورشید را نقاشی می‌کنند» به همت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، از امروز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد راه اندازی شد.



این نمایشگاه که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، روایتگر مظلومیت کودکان معصوم ایرانی در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان است؛ کودکانی که دنیای ساده و رنگارنگشان ناگهان با حملات موشکی زیرو رو شد.

اکثر این آثار متعلق به کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است که در جریان حملات آمریکا به این مدرسه شهید یا مجروح شدند و بخشی از آثار نیز مستقیما از دل آوار بیرون آورده شدند؛ آثاری که امروز در مقر سازمان ملل در ژنو در برابر دیدگان مخاطبان بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله برپا شده و با زبان ساده و بی‌واسطه کودکان، توجه مخاطبان را به آثار جنگ و خشونت بر کودکان و ضرورت حفاظت از مدارس و حق آموزش آنان جلب می‌کند.

در معرفی این نمایشگاه آمده است: مدرسه برای کودک فقط یک ساختمان نیست؛ جایی است که رؤیاها شکل می‌گیرند، دوستی‌ها آغاز می‌شوند و آینده نخستین گام‌های خود را برمی‌دارد.

نام نمایشگاه نیز از همین تصاویر ساده و پرمعنا گرفته شده است: یاد کودکان مظلوم ایرانی تا ابد در میان رنگ‌ها و طرح‌های شاد و کودکانه آنها زنده است و تاریخ هرگز آنچه بر آنها گذشت را فراموش نخواهد کرد.

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