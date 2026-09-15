هزینه دو جنگ به ۲۷ میلیارد دلار رسید/ بیش از ۹ هزار شهید و ۳۰ هزار زخمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در جلسه استیضاح دولت در مجلس نمایندگان که امروز (سه‌شنبه) برگزار شد، اعلام کرد که هزینه کل دو جنگی که لبنان در سه سال گذشته شاهد آن بوده، به بیش از ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد. این جنگ‌ها بیش از ۹ هزار شهید و ۳۰ هزار زخمی بر جای گذاشته است.

سلام در سخنرانی خود اعلام کرد که جنگ اول (اکتبر ۲۰۲۳) حدود ۱۴ میلیارد دلار خسارت مستقیم و اقتصادی به لبنان وارد کرده است، در حالی که جنگ اخیر (مارس ۲۰۲۶) بین ۷ تا ۹ میلیارد دلار خسارت به کشور تحمیل کرده است.

وی همچنین به کاهش ۶.۴ درصدی اقتصاد در سال جاری پس از رشد ۴.۲ درصدی سال گذشته اشاره کرد.

نخست‌وزیر لبنان اشاره کرد که حدود ۹۱ هزار واحد مسکونی در دور اخیر جنگ به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده است که به ۲۳۰ هزار واحد آسیب‌دیده از جنگ قبلی اضافه می‌شود. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار نفر آواره هستند و بیش از ۷۵ روستا و شهرک تحت اشغال آسیب دیده‌اند.

سلام با تأکید بر اینکه دولت با منابع محدود فعلی نمی‌تواند بار بازسازی را به تنهایی تحمل کند، گفت: لبنان عمدتاً بر حمایت عربی و تأمین مالی خارجی حساب می‌کند و توافق با صندوق بین‌المللی پول یک گزینه محوری برای بازگرداندن اعتماد بین‌المللی به کشور است.

در بخش مالی و اقتصادی، سلام با تأکید بر رد مواجهه با بحران‌های امروز با سیاست‌های دیروز، اعلام کرد که رویکرد هزینه‌کرد متوازن در بودجه جدید اتخاذ شده است و دولت به انضباط مالی در لایحه بودجه ۲۰۲۷ برای جلوگیری از فروپاشی پولی پایبند است.

وی از مجلس خواست در بحث درباره لایحه قانون انتظام مالی و بازسازی ساختار بخش بانکی سرعت عمل کند.

سلام در مورد پاسخ بشردوستانه اشاره کرد که بحران ناشی از کاهش بودجه بین‌المللی تشدید شده است؛ به‌طوری که اهداکنندگان تنها ۴۹.۸ درصد از ۶۳۹ میلیون دلاری را که دولت با همکاری سازمان ملل درخواست کرده بود، پوشش داده‌اند، در مقایسه با پوشش ۹۴.۹ درصدی در سال ۲۰۲۴.

با این حال، سلام از فعال‌سازی طرح آمادگی ملی و تأمین ۳۲۵ مرکز اسکان خبر داد و گفت: کمک‌های نقدی ۵۲ میلیون دلاری به خانواده‌های آسیب‌پذیر ارائه شده و هزاران تن مواد غذایی و سوخت توزیع شده است.

نخست‌وزیر لبنان تأکید کرد که اولویت فعلی دولت تأمین بازگشت آبرومندانه آوارگان به مناطق آسیب‌دیده از جمله ضاحیه جنوبی، نبطیه، زهرانی و صور است و به وزارتخانه‌های خدماتی دستور فوری برای برداشت آوار، بازگشایی جاده‌ها و بازگرداندن ارتباطات، برق و آب صادر شده است.

نخست‌وزیر لبنان در بخش انرژی، سه دستاورد را برشمرد: تشکیل هیئت نظارت بر بخش برق پس از ۲۲ سال تعطیلی، تصویب سند سیاست برق برای باز کردن مسیر سرمایه‌گذاری خصوصی، و افزایش ساعت‌های برق از ۷ ساعت به ۹ ساعت در روز، که این افزایش پیش از جنگ رخ داده بود و هزینه‌ای به خزانه دولت تحمیل نکرد.

وی با هشدار به صاحبان ژنراتورهای خصوصی درباره سوءاستفاده از افزایش جهانی قیمت انرژی و افزایش قیمت‌ها برخلاف نرخ‌های رسمی، تأکید کرد که نظارت تقویت خواهد شد.

نخست‌وزیر لبنان در بخش توسعه اقتصادی، از طرح‌های گسترش پایانه کانتینری و توسعه زیرساخت‌های بندر بیروت برای بازگرداندن نقش اقتصادی آن خبر داد.

وی همچنین از طرحی جامع برای توسعه شمال و عکار شامل احیای فرودگاه رنه معوض (قلیعات)، توسعه بندر طرابلس، پروژه راه‌آهن و فعال‌سازی منطقه اقتصادی ویژه و نمایشگاه بین‌المللی رشید کرامه سخن گفت.

سلام اشاره کرد که تلاش‌های دولت برای اتصال دوباره اقتصاد لبنان به بازارهای کشورهای عربی و رفع موانع صادرات لبنان به عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس موفق بوده است. همچنین توافق تشکیل کمیته مشترک عالی میان لبنان و سوریه امضا شده است.

سلام در بخش سیاسی و امنیتی تأکید کرد که هیچ ثبات پایداری بدون بسط اقتدار و حاکمیت دولت بر تمام خاک خود با نیروهای ذاتی خود وجود ندارد و تصمیم جنگ و صلح و سلاح باید تنها در دست نهادهای قانونی باشد.

وی با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی، تصریح کرد: لبنان برگ مذاکره در دست دیگران نیست و دولت تنها طرف مذاکره با رژیم صهیونیستی است و اهداف این مسیر شامل پایان جنگ، خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان، آزادی همه اسرا و تضمین بازگشت ایمن آوارگان است.

سلام در مورد ماهیت چارچوب سه‌جانبه توضیح داد که این چارچوب یک مرجع و سیاست اقدامات اجرایی است که به خروج تدریجی و استقرار مجدد ارتش منجر می‌شود، نه یک توافق بین‌المللی تمام‌شده که نیاز به تصویب پارلمان داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه انحصار سلاح در دست دولت بر اساس توافق طائف و بیانیه وزیران است، گفت: ما مذاکره‌کننده‌های حرفه‌ای نیستیم که فقط برای مذاکره مذاکره کنیم، اما مسئولیت دولت ایجاب می‌کند که کم‌هزینه‌ترین راه را برای بازگرداندن حقوق و حاکمیت از طریق مسیرهای دیپلماتیک انتخاب کنیم.

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