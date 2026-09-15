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افشای تلفات ارتش سعودی در الجوف/ ۲۷۵ کشته، زخمی و اسیر و انهدام ۸۵ خودروی زرهی

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۸
کد مطلب: 1865996
افشای تلفات ارتش سعودی در الجوف/ ۲۷۵ کشته، زخمی و اسیر و انهدام ۸۵ خودروی زرهی

یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المسیره» اعلام کرد که تلفات تحرکات نیروهای وابسته به ارتش سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف طی چهار روز گذشته به حدود ۲۷۵ کشته، زخمی و اسیر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی یمنی آمار و ارقام مربوط به خسارات تحرکات دشمن در جبهه الجوف طی چهار روز گذشته را افشا کرد.

این منبع نظامی در تصریحات خود به المسیره توضیح داد: خسارات تحرکات وابسته به دشمن سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف طی چهار روز گذشته به حدود ۲۷۵ کشته، زخمی و اسیر رسید.

وی اشاره کرد که ۸۵ خودرو و زره‌پوش وابسته به تحرکات دشمن سعودی در درگیری‌های جبهه الجوف به آتش کشیده یا از کار افتاده است.

این منبع همچنین تأکید کرد که ۷ فروند پهپاد مختلف وابسته به دشمن سعودی در همان درگیری‌ها سرنگون شده است.

این منبع نظامی تأکید کرد که با این آمار سنگین، ابعاد خساراتی که دشمن سعودی در سطح نظامی متحمل می‌شود آشکار شده و تمام تحرکاتش را بی‌اثر و همه توهماتش را فرو می‌ریزد. علاوه بر این، این تشدید پرهزینه و زیان‌بار، خسارات اقتصادی سنگینی نیز به دشمن تحمیل می‌کند که ناشی از واکنش‌های یمنی و عملیات کیفی نیروهای مسلح است که تأسیسات حیاتی را در عمق خاک سعودی هدف قرار می‌دهند.

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