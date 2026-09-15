به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس مجمع علمای شیعه پاکستان، در ۱۵ سپتامبر به مناسبت «روز جهانی دموکراسی» در پیامی ویژه اعلام کرد: امروز در سراسر جهان روز دموکراسی گرامی داشته می‌شود، اما در برابر دیدگان سازمان ملل و تمام جامعه جهانی، غزه در خاورمیانه بی‌رحمانه زیر پا گذاشته می‌شود و نقض‌های سنگین حقوق بشر در کرانه باختری و جنوب آسیا با چشم‌پوشی مجرمانه نادیده گرفته می‌شود.

آیت الله ساجد نقوی با روشنگری درباره اهداف جهانی روز دموکراسی گفت: هدف از این روز که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، گسترش نظام دموکراتیک بود، اما در عمل مشاهده می‌شود که قدرت‌های جهانی برای تأمین منافع خود، به جای دموکراسی، همواره از دیکتاتوری‌ها حمایت کرده‌اند و در نظام‌های دموکراتیک رایج، حاکمیت قانون اساسی، اجرای قانون، اولویت پارلمان و احترام به رأی مردم به چشم نمی‌خورد.

وی تصریح کرد: فضای ترس و ارعاب در مناطق مختلف جهان، پایمال شدن حقوق اساسی مردم و محدودیت‌های آزادی بیان، به هیچ وجه رفتار دموکراتیک نیست.

وی با محکوم کردن رفتار وحشیانه رژیم صهیونیستی و توصیف آن به «سیلی محکمی بر چهره مدعیان دروغین دموکراسی»، نسبت به سکوت قدرت‌های جهانی در برابر این جنایات ابراز نگرانی شدید کرد.

علامه نقوی در پایان پیام خود گفت: معنای واقعی دموکراسی، خدمت به مردم و احترام به رأی آنان است.

وی افزود: در نظام دموکراتیک، به رأی همه اقشار اهمیت داده می‌شود و اسلام نیز ما را به برپایی نظامی عادلانه بر پایه مشورت و رأی مردم آموزش می‌دهد.

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