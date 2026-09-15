به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دادگاه جنایی بدوی قاهره در مصر امروز سه‌شنبه با درخواست دادستانی این کشور برای تمدید درج نام اخوان‌المسلمین و شماری از افراد در فهرست تروریسم موافقت کرد.

دادگاه با درج نام اخوان‌المسلمین و همچنین «محمد عبدالوهاب عبدالفتاح حموده» و «سمیر یونس احمد صلاح» در فهرست تروریسم موافقت کرده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قاهره پیش‌تر از اقدام آمریکا برای قرار دادن شاخه مصری اخوان‌المسلمین در فهرست «تروریست‌های جهانی» استقبال کرده بود.

پیش از این، وزارت خارجه مصر اعلام کرده بود قاهره از تلاش‌های دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ برای مقابله با تروریسم بین‌المللی و سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کند و موضع خود در قبال اخوان‌المسلمین را ثابت می‌داند.

دولت مصر اخوان‌المسلمین را یک سازمان تروریستی می‌داند و پس از برکناری محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر و از اعضای اخوان‌المسلمین، فشارهای گسترده‌ای علیه این گروه اعمال کرده است.

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