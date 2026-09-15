به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر طی گفت‌وگویی بر ضرورت بازنگری در الگوهای بنیادین علوم انسانی تأکید کرد و گفت: در عصر تحولات شتابان جهانی، جامعه ما بیش از پیش به پیش‌بینی سناریوهای توسعه و اتخاذ رویکردهای آینده‌پژوهانه نیاز دارد؛ از این رو، نخستین همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی؛ گامی به‌سوی توسعه و تعالی ایران» با هدف ایجاد بستری پویا برای تبادل اندیشه و تبیین نقش آینده‌پژوهی در حل چالش‌های بنیادین حکمرانی و توسعه کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر پژوهشگران از این رویداد علمی اظهار داشت: با تلاش‌های مستمر کمیته علمی و دبیران همایش، بالغ بر ۲۵۰ مقاله تخصصی به دبیرخانه ارسال شد که پس از عبور از فیلترهای داوری و ارزیابی نهایی، مقالات برگزیده آماده انتشار و ارائه شده‌اند که در پایان همایش تقدیر خواهند شد.

رئیس همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی، توانمندی‌های دانشگاه طلوع مهر در حوزه تحصیلات تکمیلی را پشتوانه علمی این رویداد دانست و افزود: برای این همایش ۱۱ محور تخصصی تدوین شده است که شامل ۱۰ محور اصلی در حوزه‌هایی نظیر روانشناسی و علوم تربیتی، مدیریت و کارآفرینی، اقتصاد آینده، فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی، جامعه‌شناسی، حقوق و علوم مالی است. همچنین یک محور ویژه با عنوان «قرآن و آینده‌پژوهی» با تکیه بر فعالیت‌های انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده رسالت خطیر قم در پیوند میان حکمت اسلامی و دانش روز است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر با اشاره به حضور مقامات عالی‌رتبه و چهره‌های شاخص علمی کشور در این رویداد، تصریح کرد: مایه افتخار است که در این رویداد ملّی، میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سخنران ویژه خواهیم بود تا از نگاه راهبردی ایشان در حوزه سیاست‌گذاری علم و فرهنگ بهره‌مند شویم.

وی افزود: همچنین به منظور غنای هرچه بیشتر مباحث تخصصی، از حضور دو تن از اساتید مبرز و صاحب‌نام کشور، جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، رئیس محترم مرکز آمار ایران و استاد تمام آینده‌پژوهی دانشگاه امام صادق (ع) و جناب آقای دکتر حسین خنیفر (استاد تمام مدیریت آموزشی دانشگاه تهران) به عنوان سخنرانان علمی همایش بهره خواهیم برد که حضور این اساتید برجسته، نشان از سطح کیفی و اعتبار بالای این گردهمایی علمی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین بنایی در تشریح برنامه‌های اجرایی روز همایش خاطرنشان کرد: این رویداد علمیِ نیم‌روزه، از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز و تا ساعت ۱۲ با برگزاری آیین اختتامیه ادامه خواهد یافت. علاوه بر سخنرانی‌های علمی و ارائه مقالات برتر، نمایشگاهی از کتاب‌های مرتبط با آینده‌پژوهی و پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز در حاشیه همایش برپا خواهد بود.

وی در پایان ضمن دعوت از عموم پژوهشگران، اساتید، فرهنگیان و دانشجویان برای شرکت در این رویداد علمی گفت: ثبت‌نام و حضور در این همایش کاملاً رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند از مباحث مطرح‌شده بهره‌مند گردند.

گفتنی است همایش ملی «آینده‌پژوهی و علوم انسانی»، روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، واقع در قم، پردیسان، بلوار دانشگاه برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان، گواهی معتبر حضور اعطا می‌گردد.

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