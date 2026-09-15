به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد، رژیم سعودی به حملات هوایی خود علیه یمن ادامه می‌دهد بطوریکه طی چند روز گذشته بیش از ۳۵۰ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است که در نتیجه آن به اموال عمومی و شخصی آسیب رسیده است و عده‌ای از غیر نظامیان شهید و زخمی شده‌اند. ما رژیم سعودی را مسئول پیامدهای ادامه نقض حاکمیت یمن و هدف قرار دادن مردم و اموالشان می‌دانیم.

سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن گفت: تنش آفرینی نظامی علیه یمن هیچ یک از اهداف رژیم عربستان را محقق نخواهد کرد، بلکه به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.

وی اظهار داشت: رژیم عربستان پیش‌تر گزینه نظامی را امتحان کرد، اما چیزی جز شکست به دست نیاورد و بازگشت به گزینه شکست، نتیجه ذهنیت تجاوزکارانه این کشور است که هیچ اعتقادی به گفت‌وگو و صلح ندارد.

عبدالسلام افزود: درباره نتایج عملیات اخیر در ساحل غربی باید گفت که وضعیت عادی شده است و خدا را سپاس می‌گوییم.

وی گفت: نهادهای دولتی حاضر شدند تا وظیفه خود را در خدمت رسانی به مردم انجام دهند و شاهد هیچ اقدام انتقام جویانه‌ای نبودیم که این بیانگر تعهد اخلاقی و انسانی ارتش یمن است.

عبدالسلام اضافه کرد: در مقابل، عربستان سعودی به شیوه خود در سوء استفاده از جهان و ترساندن آن به بهانه خطراتی علیه کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ و باب المندب ادامه می‌دهد و با اطلاعات غلط و بی اساس جهان را تحریک می‌کند تا برخی کشورها را به ماجراجویی‌های بیهوده خود در یمن بکشاند.

سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت: به مصلحت کشورهای جهان نیست که در دام این دروغ‌ها بیفتند؛ دروغ‌هایی که رژیم عربستان طی ۱۲ سال به آن عادت کرده است و همچنان به آنها ادامه می‌دهد و دیگر کسی او را باور ندارد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸