عذرخواهی همیشه نشانه نفاق نیست؛ مرز میان خطا، توبه و عذرخواهی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: گاهی یک جمله از معارف دینی، اگر بدون توجه به مجموعه آموزه‌های اسلام خوانده شود، ممکن است معنایی متفاوت از مقصود اصلی آن به ذهن متبادر کند. درباره عذرخواهی نیز چنین است.

در نگاه نخست، ممکن است با استناد به سخنی از امام حسین(ع) تصور شود که هر کس عذرخواهی می‌کند، رفتاری منافقانه داشته است؛ اما بررسی مجموعه روایات نشان می‌دهد که چنین برداشتی صحیح نیست. امام حسین(ع) می‌فرمایند: «إیّاکَ و ما تَعتَذِرُ مِنهُ؛ فإنَّ المُؤمِنَ لا یُسیءُ و لا یَعتَذِرُ، و المُنافِقَ کُلَّ یَومٍ یُسیءُ و یَعتَذِرُ.» یعنی: «زنهار از کاری که از آن پوزش بخواهی؛ زیرا مؤمن بدی نمی‌کند و پوزش نمی‌خواهد، و منافق هر روز بدی می‌کند و پوزش می‌طلبد.» (تحف العقول، ج۱، ص۲۴۸)



این روایت را نباید چنین معنا کرد که هر عذرخواهی نشانه نفاق است. ظاهر روایت درباره کسی است که عذرخواهی را به یک چرخه دائمی تبدیل کرده است؛ یعنی هر روز خطا می‌کند، سپس عذر می‌خواهد، بدون آنکه رفتار خود را اصلاح کند. چنین عذرخواهی‌ای اگر تنها پوششی برای تکرار خطا باشد، ارزش اخلاقی خود را از دست می‌دهد. در حقیقت، مسئله اصلی در این روایت، «عذرخواهی» نیست؛ بلکه تکرار آگاهانه بدی و بسنده کردن به عذرخواهی به جای اصلاح رفتار است.

عذرخواهی؛ نشانه ضعف یا نشانه مسئولیت‌پذیری؟

انسان مؤمن نیز ممکن است دچار خطا شود. تفاوت در این است که پس از خطا چه می‌کند. آیا اشتباه خود را می‌پذیرد، از کسی که آسیب دیده عذرخواهی می‌کند و برای جبران تلاش می‌کند؟ یا آنکه عذرخواهی را وسیله‌ای برای ادامه همان رفتار قرار می‌دهد؟ اگر فردی به دلیل عصبانیت سخنی نادرست گفته، حقی را ضایع کرده یا ناخواسته کسی را رنجانده است و سپس با صداقت می‌گوید «اشتباه کردم، مرا ببخش»، این رفتار را نمی‌توان به‌سادگی نشانه نفاق دانست. برعکس، پذیرش خطا، فروتنی و تلاش برای جبران، می‌تواند نشانه‌ای از رشد اخلاقی انسان باشد. اسلام از انسان معصوم نساخته است؛ بلکه از او خواسته است پس از لغزش، مسیر بازگشت و اصلاح را انتخاب کند.

در کنار این روایت، روایات دیگری چه می‌گویند؟

برای فهم درست مسئله، باید سخنان معصومان(ع) را در کنار یکدیگر دید. امام علی(ع) در نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، در توصیه‌ای اخلاقی درباره نحوه رفتار با برادر دینی می‌فرمایند: «وَ عِندَ جُرمِهِ عَلَی العُذرِ» یعنی هنگامی که مرتکب خطایی شد، عذر او را بپذیر؛ تا آنجا که گویی تو بنده او و او صاحب نعمت بر توست. این سخن نشان می‌دهد که در فرهنگ علوی، برای عذرخواهی و پذیرش عذر، جایگاه اخلاقی مهمی وجود دارد. اگر عذرخواهی ذاتاً نشانه نفاق بود، پذیرش آن نیز نمی‌توانست چنین جایگاهی داشته باشد.

بنابراین باید میان دو موقعیت تفاوت گذاشت: یک انسان ممکن است خطایی کند و با صداقت عذر بخواهد؛ انسان دیگری ممکن است دائماً خطا کند و هر بار با یک عذرخواهی ظاهری، مسئولیت رفتار خود را پشت سر بگذارد. این دو، از نظر اخلاقی یکسان نیستند. حتی نپذیرفتن عذر نیز می‌تواند گناه باشد از پیامبر اکرم(ص) نیز نقل شده است: «مَنِ اعتَذَرَ إلَیهِ أخوهُ بِمَعذِرَةٍ فَلَم یَقبَلْها کانَ عَلَیهِ مِنَ الخَطیئَةِ مِثلُ صاحِبِ مَکْسٍ.» یعنی: «هر کس برادرش از او عذرخواهی کند و عذرش را نپذیرد، برای او گناهی مانند گناه باجگیر خواهد بود.» (کنز العمال، ح ۷۰۳۰)

این روایت نیز نشان می‌دهد که در روابط انسانی، عذرخواهیِ طرف مقابل نباید بی‌ارزش تلقی شود. اگر عذر واقعی و صادقانه باشد، انسان باید ظرفیت بخشش و پذیرش آن را داشته باشد. البته پذیرش عذر به معنای نادیده گرفتن همه خطاها یا چشم‌پوشی از حقوق دیگران نیست. گاهی خطا نیازمند جبران، اصلاح رابطه یا حتی پاسخ‌گویی حقوقی و اجتماعی است. اما حتی در چنین شرایطی نیز می‌توان میان «پذیرش عذر» و «بی‌تفاوتی نسبت به خطا» تفاوت گذاشت.

پس مرز میان عذرخواهی مؤمنانه و عذرخواهی منافقانه کجاست؟

مرز را باید در رفتار پس از عذرخواهی جست‌وجو کرد. عذرخواهی سالم معمولاً با چند نشانه همراه است: - پذیرفتن مسئولیت خطا، بدون فرافکنی؛ - پشیمانی واقعی از رفتار نادرست؛ - تلاش برای جبران آسیب واردشده؛ - تصمیم برای تکرار نکردن خطا؛ - و تبدیل عذرخواهی به مقدمه‌ای برای اصلاح. اما اگر کسی دائماً خطا کند و عذرخواهی را صرفاً ابزاری برای فرار از پیامدهای رفتار خود قرار دهد، مسئله متفاوت است.

در این حالت، عذرخواهی دیگر نشانه اصلاح نیست؛ بلکه می‌تواند به پوششی برای تداوم خطا تبدیل شود. به نظر می‌رسد سخن امام حسین(ع) ناظر به همین وضعیت اخلاقی است. مؤمن، کسی نیست که هرگز خطا نمی‌کند نباید از این سخن چنین برداشت کرد که انسان مؤمن هرگز اشتباه نمی‌کند. انسان جایزالخطاست و ممکن است حتی با نیت خوب نیز دچار لغزش شود. ارزش اخلاقی انسان در این است که وقتی متوجه اشتباه خود شد، آن را انکار نکند. کسی که می‌گوید «من اشتباه کردم» در حقیقت بخشی از مسئولیت خود را پذیرفته است. عذرخواهی صادقانه می‌تواند نخستین قدم برای بازسازی اعتماد و جبران یک رابطه آسیب‌دیده باشد. بنابراین، آنچه با روح ایمان ناسازگار است، صرفِ عذرخواهی نیست؛ بلکه اصرار بر گناه، بی‌توجهی به حقوق دیگران و تبدیل عذرخواهی به ابزاری برای تکرار خطا است. عذرخواهی؛ وقتی ارزشمند است که به اصلاح برسد از کنار هم گذاشتن این آموزه‌ها می‌توان به یک معیار روشن رسید: در اخلاق اسلامی، نه باید هر عذرخواهی را نشانه نفاق دانست و نه هر عذرخواهی‌ای را کافی تلقی کرد. عذرخواهیِ صادقانه می‌تواند نشانه تواضع، پذیرش مسئولیت و تلاش برای اصلاح باشد؛ اما عذرخواهیِ تکراری و بی‌اثر، هنگامی که هیچ تغییری در رفتار ایجاد نمی‌کند، همان چیزی است که باید نسبت به آن هشدار داد.



پس شاید بتوان سخن امام حسین(ع) را این‌گونه خلاصه کرد: مشکل مؤمن بودن یا عذرخواهی کردن نیست؛ مشکل آن است که انسان هر روز خطا کند و هر روز عذر بخواهد، بی‌آنکه تصمیمی برای ترک خطا داشته باشد. در مقابل، کسی که پس از یک لغزش، شجاعت پذیرش اشتباه را دارد، از فردی که برای حفظ ظاهر خود حاضر به اعتراف به خطا نیست، یک گام به اصلاح اخلاقی نزدیک‌تر است. در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، خطا پایان راه نیست؛ مهم، نحوه مواجهه انسان با خطاست. گاهی یک «مرا ببخش» صادقانه، نه نشانه نفاق، بلکه آغاز راهی برای جبران، اصلاح و بازگشت به مسیر درست است.

نویسنده: فاطمه پورعباس؛ پژوهشگر علوم قرآن و حدیث

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