به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت شهادت مظلومانه عالم انقلابی و وحدت‌آفرین اهل سنت، مولوی «محمدیوسف گرگیج» عالم متعهد اهل‌سنت در استان زاهدان، پیام تسلیتی منتشر کرد.

در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور که با تاکید بر شخصیت علمی و تقریبی آن مجاهد انقلابی تحریر شده، آمده است:

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»

شهادت مظلومانه روحانی وارسته و مبارز، جناب مولوی یوسف گرگیج، قلب‌ها را آکنده از اندوه و حزن ساخت. این اقدام ددمنشانه در به شهادت رساندن شخصیتی که سالیان متمادی از حیات پربرکت خود را وقف پاسداری از آرامش جامعه، همگرایی مذاهب اسلامی و حفاظت از حریم سربلندی و استقلال میهن عزیزمان نمود، نقاب از چهره کریه کینه‌توزانی برداشت که چشم دیدن پیوند ناگسستنی و همبستگی ملت بزرگ ایران را ندارند.

اینجانب با اعلام انزجار و محکومیت قاطع این خباثت کور، فقدان چنین چهره خدوم و شاخص را به محضر اهالی غیور و نجیب خطه سیستان و بلوچستان، هم‌وطنان ارجمند اهل‌تسنن، آحاد مردم قدرشناس کشور و بالاخص بیت معزز و سوگوار ایشان تسلیت می‌گویم.

از پیشگاه پروردگار مهربان برای آن مجاهد فقید، همنشینی با اولیای الهی و والاترین مراتب معنوی و برای تمام بستگان و دوستداران ایشان، شکیبایی، آرامش قلبی و پاداش جزیل خواهانم.

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