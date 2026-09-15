به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری مرکز آموزش‌های آزاد موسسه امام خمینی (ره) با حضور حجت‌الاسلام محمد بهلگردی، معاون اجرایی و هماهنگی مرکز آموزش‌های آزاد و جمعی از اهالی رسانه و خبرنگاران خبرگزاری‌های مختلف در مشهد مقدس برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد بهلگردی در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی و علامه محمدتقی مصباح یزدی(ره)، دوره‌های «طرح ولایت» را میراثی ماندگار در پاسخ به بیانیه گام دوم انقلاب و مسئله تربیت کادر تراز دانست و اظهار داشت: «امسال طرح ولایت سی‌ویکمین سال برگزاری خود را سپری می‌کند؛ طرحی که ثمره بیش از ۷۰ سال عمر علمی و مجاهدت علامه مصباح(ره) است. اهمیت و اثرگذاری این دوره تا حدی است که حتی رسانه‌های معاند نظیر BBC پس از ارتحال ایشان اعتراف کردند شخصیتی از دنیا رفت که کادر مورد نیاز انقلاب را در بیش از چند دهه تربیت کرد؛ از همین رو هرساله شاهد هجمه‌های رسانه‌ای علیه این دوره پیش از آغاز آن هستیم.»

وی درباره تاریخچه شکل‌گیری این طرح افزود: «در دهه ۷۰ به دنبال ورود شبهات فکری متعدد در فضای دانشگاه‌ها، با پیگیری فرماندهان و سرداران فرهنگی کشور و در پی رهنمودها و تاکیدات ویژه، علامه مصباح یزدی مبادرت به تدوین این دوره کردند که نخستین دوره‌های آن در آبعلی تهران کلید خورد. تاکیدات گسترده بر توسعه طرح ولایت چه در میان دانشجویان، اقشار مختلف و نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح پیوسته وجود داشته و جلسات متعددی نیز برای پیگیری امور این طرح برگزار می‌شد.»

سرفصل‌های ۶ گانه؛ ساخت دستگاه فکری عقلانی

معاون اجرایی مرکز آموزش‌های آزاد با اشاره به متون آموزشی طرح ولایت تصریح کرد: «دوره کشوری به مدت ۴۰ روز متمرکز در تابستان و در قالب ۶ کتاب شامل معرفت‌شناسی، خداشناسی، انسان‌شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست برگزار می‌شود. این دوره با متدی کاملاً عقلانی، فلسفی و برهانی و بدون پیش‌فرض، مبانی اسلام تا نظریه ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی را اثبات می‌کند تا به مخاطب دستگاه فکری و قدرت تحلیل ببخشد.»

وی افزود: «راز ماندگاری این طرح در دقت علمی آن است؛ کتاب‌های شش‌گانه چندین بار بازنویسی شده و آخرین ویرایش آن در سال ۱۳۹۶ توسط خود علامه مصباح کلمه به کلمه بررسی و نهایی شد.»

گستره دوره‌های جاری در سطح ملی

حجت‌الاسلام بهلگردی به تشریح دوره‌های هم‌زمان در کشور پرداخت:

مشهد مقدس: میزبانی از دوره‌های دانشجویی، سی‌ویکمین دوره بسیج دانشجویی، دوره اختصاصی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و فرزندان کارکنان فراجا (بخش خواهران).

قم: برگزاری دوره طرح ولایت اختصاصی دانشجویان دانشگاه تهران.

سایر استان‌ها: برگزاری هم‌زمان در استان‌های فارس (شیراز - ویژه معلمان)، مرکزی، خراسان جنوبی، اصفهان و خوزستان.

جامعه هدف متنوع: اجرای طرح برای معلمان، فعالان فرهنگی، اساتید، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و حوزه دفاعی.

معاون مرکز آموزش‌های آزاد با تاکید بر اینکه هدف طرح ولایت پاسخ‌گویی موردی به شبهه نیست بلکه اعطای «دستگاه فکری و روش تحلیل» است، عنوان کرد: «در سامانه آموزش مجازی “معرفت”، از افزونه‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی جهت تسهیل یادگیری و ترجمه در لحظه متون و تدریس‌ها به زبان‌های مختلف برای کاربران خارجی استفاده شده و پلتفرم‌های کمک‌آموزشی و اینفوگرافیک با حفظ دقت علمی در حال ارتقا هستند.»

حجت‌الاسلام بهلگردی درباره آمار و جامعه مخاطبان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل ثبت‌شده در اسناد آموزشی طرح ولایت وجود دارد و هدف‌گذاری بلندمدت دستیابی به سالانه یک میلیون مخاطب است.

وی ادامه داد: در سال‌های عادی (مانند ۱۴۰۳) سالانه بیش از ۱۵ هزار نفر به‌صورت حضوری و مجازی آموزش دیده‌اند که هم‌اکنون به دلیل شرایط دو سال اخیر، بالغ بر ۲۵۰۰ نفر به‌طور متمرکز در مشهد حضور دارند. در حالی که در شرایط عادی بین ۶ تا ۷ هزار نفر در تابستان در مشهد پذیرش می‌شدند.

حجت الاسلام بهلگردی با بیان اینکه بیش از دو سوم شرکت‌کنندگان در طرح ولایت را بانوان تشکیل می‌دهند، خاطر نشان کرد: فارغ‌التحصیلان در سطوح مختلف از وزارت، استانداری تا مدیریت‌های فرهنگی و گروه‌های جهادی حضور دارند. طبق آمارهای موثق نهادهای ذی‌ربط، حتی یک نفر از آموزش‌دیدگان طرح ولایت در جریان فتنه‌ها و اغتشاشات کشور (از جمله سال ۸۸ و فتنه‌های اخیر) در بین دستگیرشدگان حضور نداشته‌اند که نشان از عمق مصونیت‌بخشی فکری این دوره‌ها دارد.

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