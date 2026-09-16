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ادعای ونس: احتمال پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد

۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۸
کد مطلب: 1866128
ادعای ونس: احتمال پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای وجود دارد

لید:معاون رئیس‌جمهور آمریکا ضمن تأیید سخنان ترامپ درباره احتمال پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، مدعی شد واشنگتن وارد فاز دوم عملیات برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک‌پست» با اشاره به ادامه جنگ با ایران گفت با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال پایان جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای موافق است.

وی مدعی شد که ایران تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست خواهد داد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت تردد کشتی‌ها از این آبراه راهبردی به بیش از ۵۰ درصد سطح عادی بازگشته است.

ونس گفت: واشنگتن در حال حاضر در مرحله دوم جنگ قرار دارد؛ مرحله‌ای که به گفته وی، بر جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های ایران و حفظ ثبات جهانی متمرکز است.

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