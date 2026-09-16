به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داده‌های آماری نشان می‌دهد که ثروت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا بعد از بازگشت به کاخ سفید، ۶۰ درصد افزایش یافته است.نشریه «فوربس» شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود در آمریکا، ۲.۷ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده است.

در این گزارش آمده است: «تخمین زده می‌شود که رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، به لطف سود حاصل از پروژه‌های ارز دیجیتال و معاملات خارجی، ۲.۷ میلیارد دلار ثروتمندتر شده باشد.طبق آخرین تخمین‌های ما که در ماه سپتامبر به‌روزرسانی شده، ثروت او اکنون ۷ میلیارد دلار است».

فوربس توضیح داد که هیچکسی در تاریخ آمریکا این مقدار درآمد از سیاست به دست نیاورده است.

این نشریه ادامه داد: «بخش عمده‌ای از دارایی خالص چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا شامل ارزهای دیجیتال و دارایی‌های نقدشونده است که بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار می‌شود. باشگاه‌های گلف و املاک تفریحی ۱.۸ میلیارد دلار دیگر به ثروت او می‌افزایند».

فوربس، سرمایه‌گذاری‌های ترامپ در املاک و مستغلات را ۱.۱ میلیارد دلار تخمین زده و ۱ میلیارد دلار دیگر نیز ارزش گروه رسانه و فناوری ترامپ، شرکت مادر شبکه اجتماعی «تروث سوشال» است.این گزارش همچنین می‌افزاید که برند شخصی ترامپ به لطف مجوزها، ۷۰۰ میلیون دلار دیگر برای او به ارمغان آورده است.

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