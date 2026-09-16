به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از هر ۱۰ خانه در شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان، ۸ خانه توسط رژیم صهیونیستی ویران شده است. بیش از ۸۰ درصد این شهر به‌طور کامل تخریب شده و بیش از دو هزار ساختمان با خاک یکسان شده‌اند. رقمی که دست‌کم معادل پنج هزار واحد مسکونی است. شهرداری بنت‌جبیل اعلام کرده است بخش باقی‌مانده از بافت شهری نیز دچار خسارت‌های جزئی شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، برای روشن‌تر شدن ابعاد جنایت رژیم صهیونیستی علیه شهر بنت‌جبیل، شهرداری این شهر اعلام کرده است که ۱۱ مرکز آموزشی شهر به‌طور کامل تخریب شده‌اند و بیمارستان‌ها و مراکز امدادی شهر بنت‌جبیل نیز از آسیب در امان نمانده‌اند. شبکه‌های آب و برق این شهر تخریب شده، صدها واحد تجاری از بازار شهر ناپدید شده و زمین‌های کشاورزی و درختان کهنسال نیز از بین رفته‌اند. نتیجه آن است که رژیم صهیونیستی، شهر بنت‌جبیل را به سرزمینی غیرقابل‌سکونت تبدیل کرده است.

این آمارها در گزارش «بنت‌جبیل؛ حافظه جنایت» که از سوی شهرداری این شهر تهیه شده، آمده است. این گزارش خسارت‌های ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ میلادی را بر اساس نقشه‌ها، تصاویر هوایی، بررسی‌های میدانی، سوابق شهرداری و اظهارات ساکنان و صاحبان مراکز و مؤسسات آسیب‌دیده مستند کرده است. در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی در بنت‌جبیل سه نوع نابودی را رقم زده که شامل ویران کردن خانه‌ها، محو حافظه و سوزاندن زمین است.

۱۵۰۰ خانواده آواره و سقوط مالکیت مسکن

بر اساس این گزارش، ساکنان شهر بنت‌جبیل که همچنان در این شهر سکونت داشتند، تمام اموال خود را از دست داده‌اند و شمار خانواده‌های آواره بنت‌جبیل در حال حاضر به بیش از ۱۵۰۰ خانواده رسیده است. پیش از جنگ، ۸۱ درصد خانواده‌های این شهر صاحب مسکن خود بودند، اما این میزان اکنون به تنها ۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم خانواده‌های مستأجر به ۷۴.۶ درصد افزایش یافته است.

بنت‌جبیل؛ شهری که زیرساخت‌هایش از بین رفته است

رژیم صهیونیستی تنها بافت شهری بنت‌جبیل را تخریب نکرده، بلکه این شهر را به مکانی غیرقابل‌سکونت تبدیل کرده است، حتی اگر نیروهای اشغالگر همین امروز از آن عقب‌نشینی کنند. دو ایستگاه برق‌رسانی وابسته به شهرداری بنت‌جبیل در مناطق «صف‌الهوا» و «البرکه» که مجموعاً ۱۳ مولد برق داشتند، تخریب شده‌اند. همچنین شبکه‌های داخلی برق و آب به‌طور کامل از بین رفته‌اند.

در ایستگاه آب صف‌الهوا نیز یک مخزن با ظرفیت ۹۰۰ مترمکعب به‌طور کامل تخریب شده و مخزن دیگری با ظرفیت دو هزار مترمکعب آسیب دیده است. همچنین سامانه انرژی خورشیدی که این ایستگاه را فعال نگه می‌داشت و آب هشت شهرک را تأمین می‌کرد، تقریباً به‌طور کامل از بین رفته است.

۵ هزار خانه در فهرست ویرانی

در بخش مسکونی، شهرداری بنت‌جبیل اعلام کرده که ابعاد خسارت‌ها فراتر از آن است که بتوان آن را صرفاً خسارت گسترده توصیف کرد و شمار واحدهای مسکونی تخریب‌شده را حدود پنج هزار واحد برآورد کرده است.

تنها در مرکز شهر بنت‌جبیل، بیش از ۵۰۰ ساختمان در محدوده‌ای شامل «عین‌الصغیره»، محله «الجامع» و محله «البرکه»، همچنین میدان «قدیمی» و محله «الجماعنه»، منهدم شده‌اند. مسجد جامع شهر بنت‌جبیل نیز که قدمت بنای آن به بیش از ۴۰۰ سال می‌رسد، از تخریب در امان نمانده و ویران شده است.

در بخش غربی شهر بنت‌جبیل، مناطق «العوینی» و «القلاع» و همچنین مناطق «تل مسعود»، «شلعبون» و «صف‌الهوا» هدف تخریب قرار گرفته‌اند. در شرق این شهر نیز محله‌های «عین‌الکبیره» و «المسلخ» تقریباً به‌طور کامل تخریب شده‌اند. در جنوب شهر هم دامنه ویرانی در بخش‌های گسترده‌ای از مناطق «الوادی»، «الدوره»، «عقبة صلحه» و «عقبة مارون» گسترش یافته و زمین‌های کشاورزی اطراف این مناطق را نیز دربر گرفته است.

مدارس و مراکز آموزشی نیز در امان نماندند

تخریب‌ها تنها به خانه‌ها محدود نشده و به گفته شهرداری بنت‌جبیل، رژیم صهیونیستی در این شهر نوعی نابودی شهری را رقم زده است.

در بخش آموزش، شهرداری بنت‌جبیل تخریب کامل ۱۱ مرکز آموزشی از مجموع ۱۴ مرکز را ثبت کرده است. از جمله این مراکز می‌توان به دبیرستان دولتی، شعبه دانشکده علوم وابسته به دانشگاه لبنان، مرکز تربیت معلم، هنرستان فنی شهید «رانی بزی» و مؤسسه فنی بنت‌جبیل اشاره کرد. شماری از مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی از جمله مدارس «المهدی» و «المبرات» نیز تخریب شده‌اند.

بیمارستان‌ها و مراکز امدادی زیر آوار

با وجود تخلیه بیمارستان‌های شهر بنت‌جبیل، مراکز درمانی نیز از تخریب در امان نمانده‌اند. این گزارش از هدف قرار گرفتن بیمارستان «صلاح غندور»، تخریب بخش‌هایی از بیمارستان دولتی بنت‌جبیل و همچنین تخریب و بمباران مراکز امدادی خبر می‌دهد.

خودروهای آمبولانس و امدادگران نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند. یک انبار دارویی تخریب شده و بیشتر داروخانه‌های شهر بنت‌جبیل نیز از بین رفته‌اند.

بازار بنت‌جبیل؛ اقتصاد شهری در میان ویرانه‌ها

شهرداری بنت‌جبیل در بخش اقتصادی، تخریب کامل بیش از ۵۰۰ واحد تجاری و تخریب جزئی ۲۰۰ واحد دیگر را ثبت کرده است. بخش عمده بازار این شهر نیز ویران شده و ساختمان شرکت «اوجیرو»، مرکز خدمات توسعه‌ای و بخش‌هایی از ساختمان فرمانداری هم آسیب دیده‌اند.

تأسیسات ورزشی اصلی شهر بنت‌جبیل از ورزشگاه شهرداری گرفته تا زمین‌های بسکتبال، مینی‌فوتبال و استخرها نیز از گزند تخریب در امان نمانده‌اند.

نابودی بیش از ۷۰ درصد بخش کشاورزی

خارج از محدوده بافت شهری بنت‌جبیل نیز شهرداری این شهر، میزان خسارت‌های مستقیم واردشده به بخش کشاورزی را بیش از ۷۰ درصد برآورد کرده است. این خسارت‌ها در نتیجه تخریب و تسطیح زمین‌ها و باغ‌ها، قطع و از ریشه درآمدن درختان کهنسال و آسیب دیدن بیش از ۷۰ درصد درختان حاشیه خیابان‌ها به وجود آمده است.

سه لایه ویرانی؛ خانه، حافظه و زمین

گزارش شهرداری بنت‌جبیل تصویری از تخریبی ارائه می‌دهد که تنها به ساختمان‌ها محدود نیست و بخش‌های مختلف زندگی شهری از خانه و مدرسه و بیمارستان گرفته تا زیرساخت‌های آب و برق، بازار و زمین‌های کشاورزی را دربر گرفته است.

شهرداری بنت‌جبیل در گزارش «بنت‌جبیل؛ حافظه جنایت» این روند را در سه سطح توصیف کرده که شامل تخریب خانه‌ها، محو حافظه و سوزاندن زمین است. سه لایه‌ای که در کنار هم، تصویری از شهری ویران‌شده و مردمی آواره ارائه می‌کنند.

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