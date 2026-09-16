حجاب در میان دختران جوان فرانسوی؛ افتخار به هویت و دلایلی فراتر از دین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فرانسه، شمار دختران جوان مسلمانی که حجاب را انتخاب کرده‌اند رو به افزایش است. پدیده‌ای که به نظر می‌رسد تنها به سنت‌های خانوادگی یا انتقال اعمال و باورهای دینی از والدین به فرزندان مرتبط نیست.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، «طارق یلدز» جامعه‌شناس و نویسنده در مقاله‌ای معتقد است که حجاب برای بخشی از دختران جوان فرانسوی به ابزاری برای بیان هویت دینی و احساس افتخار به تعلق داشتن به اسلام تبدیل شده است.

افزایش حجاب در میان نسل جوان

او به نتایج یک نظرسنجی مؤسسه ایفوپ (Ifop) استناد می‌کند که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۴۵ درصد از زنان مسلمان ۱۸ تا ۲۴ ساله فرانسوی گفته‌اند که حجاب بر سر می‌کنند. در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۱۶ درصد بوده است.

در مقابل، میزان استفاده از حجاب در میان زنان مسلمان بالای ۵۰ سال فرانسوی طی همین دوره از ۳۵ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته است. به گفته یلدز، این تفاوت، نشان‌دهنده یک تغییر قابل‌توجه میان نسل‌هاست.

حجاب؛ نشانه‌ای از هویت و تعلق دینی

دختران جوان لزوماً حجاب را صرفاً عادتی نمی‌دانند که از مادران خود به ارث برده باشند. ۳۸ درصد از دختران جوان شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که حجاب به آنها کمک می‌کند نشان دهند مسلمان هستند و تعلق دینی خود را بیان کنند. در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۲۳ درصد بوده است.

به نوشته این نویسنده، این مسئله نشان می‌دهد که حجاب برای برخی از آنان به ابزاری برای نمایش هویت و احساس افتخار نسبت به آن و نه صرفاً ادامه یک سنت خانوادگی، تبدیل شده است.

امنیت و دوری از جلب توجه

اما افتخار به هویت تنها دلیل استفاده از حجاب نیست. برخی از زنان مسلمان فرانسوی، حجاب را وسیله‌ای برای احساس امنیت بیشتر در فضای عمومی می‌دانند.

در این گزارش آمده است که ۴۴ درصد از آنان می‌گویند حجاب می‌پوشند تا توجه مردان را به خود جلب نکنند، ۴۲ درصد هدف خود را احساس امنیت عنوان کرده‌اند و ۱۵ درصد نیز گفته‌اند برای اینکه از سوی دیگران به‌عنوان فردی غیرمحجبه تلقی نشوند، حجاب می‌پوشند.

فشار خانواده؛ دلیل اصلی نیست

در مقابل، به نظر نمی‌رسد فشار مستقیم خانواده دلیل اصلی حجاب باشد. تنها درصد بسیار اندکی یعنی کمتر از ۲ درصد، گفته‌اند که به دلیل فشار خانواده حجاب می‌پوشند.

از همین رو، یلدز معتقد است رابطه میان آزادی انتخاب و فشار اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که بتوان گفت یک زن یا با انتخاب شخصی حجاب می‌پوشد یا به دلیل اجبار خانواده.

دین در جست‌وجوی هویت نسل جدید

این نویسنده همچنین این پدیده را با تغییر رابطه جوانان مسلمان فرانسوی با دین و جامعه مرتبط می‌داند. در شرایطی که برخی شکل‌های سنتی تعلق جمعی رو به کاهش گذاشته‌اند، دین می‌تواند برای بخشی از جوانان چارچوبی از ارزش‌ها و قواعد، و همچنین احساس تعلق و هویت فراهم کند.

نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری تعلق

به گفته نویسنده، شبکه‌های اجتماعی نیز در این میان نقش دارند. زیرا جوامع و گروه‌های مجازی‌ را در اختیار جوانان قرار می‌دهند که در آنها می‌توانند حمایت متقابل داشته باشند و احساس تعلق خود را بیان کنند.

یک تغییر نسلی در رابطه با دین

بنابراین، داستان حجاب در میان دختران جوان مسلمان فرانسه تنها درباره خود حجاب نیست، بلکه از یک تحول گسترده‌تر نسلی حکایت دارد. برخی از دختران جوانی که در فرانسه متولد شده‌اند در مقایسه با نسل مادران خود به دین و بیان آشکارتر باورهای دینی، گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند.

از این رو، این مقاله بر این باور است که برای فهم این پدیده باید به حجاب دست‌کم بخشی از دختران جوان مسلمان فرانسوی به‌عنوان نمادی از افتخار به هویت دینی و احساس تعلق و هم‌زمان ابزاری برای احساس حفاظت و امنیت و نه صرفاً نشانه‌ای از سنت‌گرایی یا افراط‌گرایی، نگاه کرد.

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