نیروهای مسلح یمن: یک جنگنده F-۱۵ سعودی را در مأرب سرنگون کردیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک فروند جنگنده سعودی از نوع F-۱۵ را سرنگون کرده و با دو آرایش رزمی متشکل از جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون در آسمان استان مأرب مقابله کرده‌اند.

ادعای سرنگونی جنگنده سعودی با موشک زمین‌به‌هوا

براساس گزارش شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه از سوی سرتیپ یحیی سریع سخنگوی این نیروها، منتشر شد، اعلام کردند که با یاری خداوند موفق شده‌اند یک فروند جنگنده سعودی از نوع F-۱۵ را هنگام انجام اقدامات خصمانه در حمایت از نیروهای نظامی سعودی در آسمان استان مأرب سرنگون کنند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود تاکید کرد که این جنگنده با یک موشک زمین‌به‌هوا ساخت داخل هدف قرار گرفته است.

مقابله با دو آرایش رزمی در آسمان مأرب

در ادامه بیانیه آمده است که نیروهای مسلح یمن با استفاده از موشک‌های ساخت داخل، عملیاتی را برای مقابله با دو آرایش رزمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون در آسمان استان مأرب انجام داده‌اند.

براساس اعلام نیروهای مسلح یمن، این جنگنده‌ها در جست‌وجوی لاشه هواپیمای سرنگون‌شده بودند، اما در پی این عملیات مجبور به عقب‌نشینی شدند.

تأکید یمن بر ادامه مقابله با حملات هوایی

در این بیانیه تأکید شده است که نیروهای مسلح یمن به تلاش برای حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت این کشور در برابر هرگونه تجاوز یا نقض ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد آسمان یمن مورد تعرض قرار گیرد.

نیروهای مسلح یمن این عملیات را بخشی از مقابله با تجاوز علیه کشور و مردم یمن، عنوان کرده‌اند.

انجام بیش از ۴۵۰ حمله هوایی در یک هفته

در ادامه بیانیه اعلام شده است که نیروی هوایی عربستان طی هفته جاری بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با استفاده از جنگنده‌های F-۱۵ و تایفون انجام داده است.

بر اساس این بیانیه، این حملات از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف انجام شده و استان‌های تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضاء را هدف قرار داده است.

نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود افزودند که این حملات به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

واکنش به ادعاها درباره هدف قرار گرفتن اماکن مقدس

در بخش دیگری از این بیانیه، نیروهای مسلح یمن ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقام‌های سعودی درباره هدف قرار گرفتن مکه مکرمه را رد کرده‌اند.

در بیانیه همچنین آمده است که از سوی یمن خطری متوجه اماکن مقدس نیست و عملیات نیروهای مسلح یمن، تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهد و این اهداف با اماکن مقدس فاصله دارند.

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