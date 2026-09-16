پیام تسلیت دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدشهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پی شهادت مولوی یوسف گرگیج پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی متن پیام دبیرکل به شرح زیر است:

"مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا"

خبر شهادت مظلومانه عالم وارسته مولوی یوسف گرگیج در پی حمله عوامل تروریستی که سال‌ها در سنگر تبلیغ و وحدت امت اسلامی مجاهدت داشتند موجب تأثر و تألم فراوان شد.

اینجانب ضمن آرزوی رحمت واسعه الهی برای این عالم بزرگوار، شهادت ایشان را که از شخصیت‌های تقریبی مجاهد در مسیر اتحاد امت اسلامی و معتقد به

آرمانهای انقلاب اسلامی بودند را به محضر مقام معظم رهبری،خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران،جامعه اهل سنت و شیعه استان سیستان و بلوچستان و همچنین بیت معظم ایشان تبریک و تسلیت عرض می کنم.

بدون تردید راه این شهید عزیز در دفاع از گفتمان وحدت انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت و اینگونه ترورهای کور و ناجوانمردانه خللی در عزم امت بزرگ اسلامی برای حرکت به سوی عزت و اقتدار امت واحده ایجاد نخواهد کرد.

از خداوند متعال برای آن عالم شهید علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

حمید شهریاری

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

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