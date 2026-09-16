به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بین‌المللی «مهدویت، مقاومت و آینده جهان» با مشارکت مجموعه‌ای از نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی کشور، روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با مشارکت استانداری سیستان و بلوچستان، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در استان، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دیگر نهادهای علمی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

این همایش در سه محور اصلی «مهدویت، مقاومت و نظم نوین جهانی»، «مهدویت، مقاومت و تمدن نوین اسلامی» و «مهدویت، مقاومت و رسانه» برگزار می‌شود و موضوعات مرتبط با آینده جهان، جریان مقاومت، تمدن نوین اسلامی و مواجهه رسانه‌ای و شناختی با آموزه‌های مهدوی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در محور نخست با عنوان «مهدویت، مقاومت و نظم نوین جهانی»، موضوعاتی همچون جایگاه اندیشه نجات‌خواهی مهدویت و جریان مقاومت در آینده روابط بین‌الملل، نقش مهدویت و مقاومت در برابر هژمونی قدرت و نظام‌های سلطه جهانی، نقش گفتمان مهدویت در گذار از نظام سلطه به نظم جهانی عدالت‌محور، اندیشه مهدویت و تاب‌آوری اجتماعی در شکل‌گیری نظم جدید جهانی و آموزه‌های مهدوی و تحلیل پیچ تاریخی از منظر امام شهید بررسی خواهد شد.

محور دوم این همایش به «مهدویت، مقاومت و تمدن نوین اسلامی» اختصاص دارد که در آن موضوعاتی از جمله نقش مهدویت و مقاومت در شکل‌دهی تمدن جهانی عدالت‌محور، فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری و کارکردهای اجتماعی کرامت انسانی در تمدن نوین اسلامی، چالش‌های تحقق کرامت انسانی در تمدن غربی و تمدن اسلامی، نقش خون‌خواهی امام شهید در حرکت اجتماعی به سوی تمدن نوین اسلامی و کارکرد امت مبعوث در تاب‌آوری مهدوی و مقاومت تمدن‌ساز مورد توجه قرار می‌گیرد.

«مهدویت، مقاومت و رسانه» نیز سومین محور همایش است که موضوعاتی همچون تقابل تمدن غربی با آموزه‌های مهدوی و تمدن نوین اسلامی با ابزار جنگ شناختی، آسیب‌شناسی هنر و سینما در تصویرسازی از مهدویت و آینده جهان، شیوه‌های خنثی‌سازی نقشه دشمنان در جنگ رسانه‌ای و شناختی علیه مهدویت و مقاومت، نقش انتقام امام شهید در یکپارچه‌شدن محور مقاومت برای مقابله با نظام سلطه و جنگ ترکیبی و نقش ائمه انقلاب در تقابل با جنگ شناختی دشمنان مهدویت و مقاومت را دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، همایش بین‌المللی «مهدویت، مقاومت و آینده جهان» دارای مجوز ISC است و فرایند دریافت مجوز نشریات علمی آن نیز در حال انجام است.

فصلنامه‌های «انتظار موعود»، «علم و تمدن در اسلام»، «مشرق موعود»، «مطالعات تمدن نوین اسلامی»، «پژوهش‌های مهدوی»، «عصر آدینه»، «جامعه مهدوی» و نشریه «مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان» از نشریات علمی حامی این همایش هستند.

بر اساس این گزارش، مهلت ارسال مقالات به همایش تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقاله و اطلاع از ضوابط و شرایط شرکت در همایش به نشانی www.mahdaviat.ir/sistan-va-baluchestan مراجعه کنند.

همایش بین‌المللی «مهدویت، مقاومت و آینده جهان» روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

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