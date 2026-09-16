به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هم‌اندیشی مدیران مواکب «طریق‌المهدی» با حضور خادمان این مواکب در شهر مقدس قم برگزار شد و حاضران در این نشست، راهکارهای ساماندهی زیرساخت‌ها، استانداردسازی سازه‌های مواکب و تقویت هماهنگی میان موکب‌داران مستقر در بلوار پیامبر اعظم(ص) را بررسی کردند.

در این نشست، مدیران مواکب طریق‌المهدی ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های موجود، درباره ضرورت استانداردسازی سازه‌های مواکب به تبادل نظر پرداختند و بر مشارکت فعال موکب‌داران در طراحی و تعیین ویژگی‌های فنی سازه‌ها تأکید کردند.

حاضران در این نشست، مشارکت موکب‌داران در فرایند طراحی و ساماندهی سازه‌ها را زمینه‌ساز ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان مواکب دانستند و بر ضرورت تدوین طرحی متناسب با نیازهای خادمان و زائران تأکید کردند.

همچنین مقرر شد نشستی تخصصی با مدیرکل خدمات شهری شهرداری قم برگزار شود تا طرح‌ها، پیشنهادها و مطالبات خادمان طریق‌المهدی در زمینه ساماندهی زیرساخت‌های مواکب ارائه و درباره راهکارهای اجرایی آن گفت‌وگو شود.

در بخش دیگری از این نشست، بر پیگیری مطالبات مواکب از مسیر نمایندگان و هیئت امنای طریق‌المهدی تأکید شد تا مسائل و درخواست‌های موکب‌داران با نظم، انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال و پیگیری شود.

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