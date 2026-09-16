به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با هدف گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحلیلی خود، از دانشجویان و دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، ارتباطات و حوزه‌های مرتبط علوم انسانی برای عضویت در گروه‌های مطالعاتی تخصصی دعوت کرد.

بر اساس این فراخوان، دانش‌آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای، ارتباطات و سایر رشته‌های مرتبط در حوزه علوم انسانی می‌توانند برای عضویت در گروه‌های مطالعاتی ایراس درخواست خود را ارائه کنند.

برخورداری از سوابق علمی و پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت گروه مطالعاتی موردنظر، آشنایی با زبان خارجی مرتبط با حوزه جغرافیایی یا تخصصی گروه و علاقه‌مندی به فعالیت‌های پژوهشی، کار گروهی و مشارکت علمی پایدار از دیگر شرایط اعلام‌شده برای عضویت در این گروه‌هاست.

اعضای گروه‌های مطالعاتی ایراس در تولید محتوای علمی و تحلیلی برای انتشار در وب‌سایت و دیگر بسترهای رسانه‌ای مرکز، طراحی و اجرای پروژه‌های پژوهشی، حضور در کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی و رصد و تحلیل مستمر تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بین‌المللی مرتبط با حوزه فعالیت گروه مشارکت خواهند داشت.

همچنین تهیه و تدوین گزارش‌های راهبردی، تحلیلی و یادداشت‌های سیاستی، معرفی منابع و آثار علمی جدید و معتبر، همکاری در برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مشترک با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و توسعه تعاملات علمی از دیگر زمینه‌های فعالیت اعضای گروه‌های مطالعاتی عنوان شده است.

گروه‌های مطالعاتی روسیه، چین، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه‌قاره، ترکیه، مطالعات فرهنگی و ایران‌شناسی و مسائل جهان از گروه‌های مطالعاتی اعلام‌شده در این فراخوان هستند.

متقاضیان می‌توانند رزومه علمی و پژوهشی خود را با ذکر گروه مطالعاتی موردنظر به نشانی ایمیل sardabir.iras1@gmail.com ارسال کنند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر امکان ارتباط از طریق واتساپ مؤسسه به شماره ۰۹۰۵۰۳۴۵۷۴۱ فراهم شده است.

بر اساس اعلام مرکز مطالعات ایران و اوراسیا، مهلت ارسال درخواست عضویت در گروه‌های مطالعاتی تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

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