به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساسان زارع، سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا، در نشست خبری «آغاز آموزش و ساماندهی هزار گردان جان‌فدا» که روز چهارشنبه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد، با تشریح ابعاد پویش جان‌فدا و آمار مشارکت‌کنندگان، از آغاز آموزش‌های نظامی و سازماندهی هزار گردان مقاومت ملی مردمی خبر داد.

وی با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «جان‌فدا» در فضای اجتماعی ایران اظهار کرد: در ابتدا و در اثنای آغاز جنگ سوم تحمیلی بود که «جان‌فدا» وارد ادبیات اجتماعی ایران شد و به یک مفهوم همه‌گیر تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی می‌خواست نمادی از شرافت، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی ارائه دهد، از این کلیدواژه استفاده می‌کرد.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا افزود: این مفهوم در آن مقطع در فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفت و واکنش جامعه ایران نسبت به آن باعث شد «جان‌فدا» به عنوان نام یک پویش ملی انتخاب شود. در ادامه نیز «جان‌فدایی برای ایران» معنا پیدا کرد و تقریباً یکی از بزرگ‌ترین پویش‌های اجتماعی جهان به نسبت افراد حائز شرایط شکل گرفت.

زارع با بیان اینکه امروز یک مسئله اساسی، استفاده حداکثری از این ظرفیت است، گفت: اگر داستان جان‌فدا را نمادی از بعثت ملت ایران بعد از اتفاقات سال گذشته در نظر بگیریم، مهم‌ترین سؤال ما این است که چگونه می‌توان از این اعلام حضور و اعلام آمادگی اکثریت جامعه ایران بیشترین استفاده را کرد و از این بستر برای حل مسائل کشور بهره برد.

وی ادامه داد: این نکته نیز مهم است که همه معترفند هرچقدر یک ملت آماده‌تر باشد، تهدید از سر آن ملت دورتر خواهد شد. اگر بخواهیم یک شاخص اساسی برای دور بودن تهدید و دور بودن جنگ از سرزمین در نظر بگیریم، آن شاخص آمادگی مردم ماست.

۳۱ میلیون نفر در پویش جان‌فدا اعلام آمادگی کردند

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا با اشاره به جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از شرکت‌کنندگان در این پویش گفت: پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از هموطنان عزیزی که در پویش جان‌فدا برای ایران شرکت کرده بودند، شناخت ما نسبت به ظرفیت این افراد بیشتر شد و به تبع آن، مسئولیت ما نیز سنگین‌تر شد.

زارع افزود: در مرحله اول پویش، چون هنوز اطلاعات تکمیلی دریافت نشده بود، آمار و اطلاعاتی را که از طریق یک افکارسنجی قابل تعمیم به دست آمده بود، در اختیار رسانه‌ها قرار دادیم؛ اما امروز به واسطه دریافت اطلاعات تکمیلی، شناخت ما دقیق‌تر شده است.

وی گفت: جمعیت جان‌فدایان ایران ۳۱ میلیون نفر است که ۳۲ درصد آنان بانوان ایرانی و ۶۸ درصد آقایان ایرانی بودند که اعلام آمادگی کرده‌اند.

زارع با اشاره به ترکیب سنی و تحصیلی مشارکت‌کنندگان اظهار کرد: ترکیب تحصیلی و سنی مخاطبان به‌شدت جوان بود. بیش از ۶۰ درصد هموطنانی که در این پویش شرکت داشتند، زیر ۴۶ سال بودند؛ یعنی با یک ترکیب کاملاً جوان مواجه هستیم که نشان‌دهنده آمادگی جوانان این کشور برای رقم زدن اتفاقات بی‌بدیل است.

۲۶ درصد داوطلب فعالیت‌های نظامی و امنیتی بودند

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا درباره حوزه‌های مأموریتی مورد علاقه مشارکت‌کنندگان نیز گفت: مسئله سوم، توزیع مخاطبان بر اساس حوزه مأموریتی بود. ما هم به صورت سؤالات باز و هم سؤالات اصطلاحاً آپشنال از شرکت‌کنندگان خواسته بودیم اعلام کنند اگر قرار باشد عملیاتی انجام دهیم یا اتفاقی در کشور رقم بخورد، در چه حوزه‌ای آمادگی فعالیت دارند.

وی افزود: ۲۶ درصد مردم داوطلب فعالیت‌های نظامی و امنیتی بودند، ۲۰ درصد داوطلب حوزه امداد و نجات و کمک به آسیب‌دیدگان بودند، ۲۰ درصد برای ارائه خدمات اجتماعی اعلام آمادگی کردند، ۱۷ درصد داوطلب ارائه خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بودند، ۱۳ درصد داوطلب ارائه مستمر پشتیبانی‌های مالی بودند و پنج درصد نیز خدمات متفرقه را انتخاب کردند.

زارع ادامه داد: هر یک از این حوزه‌های مأموریتی نیز متناسب با نیاز امروز جنگ، نیاز امروز دفاع و نیاز امروز کشور تفکیک شده بود که جزئیات آن در دسترس قرار خواهد گرفت.

اعلام آمادگی مردم برای مشارکت در زمان‌های مختلف

وی با اشاره به پرسش دیگری که از شرکت‌کنندگان درباره میزان زمانی که می‌توانند برای فعالیت داوطلبانه اختصاص دهند، مطرح شده بود، گفت: از شرکت‌کنندگان پرسیده شده بود در چه بازه‌های زمانی امکان مشارکت دارند.

زارع افزود: ۲۷ درصد گفته بودند چند ساعت در هر روز حاضرند خدماتی ارائه دهند و اگر مسئله‌ای وجود داشته باشد، برای آن وقت بگذارند. ۱۷ درصد گفته بودند تا سه روز در هفته حاضر به وقت‌گذاری هستند.

۱۸ درصد اعلام کرده بودند که صرفاً آخر هفته‌ها می‌توانند در خدمت انجام این اقدامات داوطلبانه باشند و ۳۴ درصد نیز گفته بودند صرفاً در رویدادها و زمان بحران می‌توانند در خدمت باشند.

مشارکت همه استان‌ها در پویش جان‌فدا

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا درباره پراکندگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان نیز اظهار کرد: میزان مشارکت استان‌ها نیز قابل توجه بود و هیچ استانی وجود نداشت که مشارکت در آن رقم نخورده باشد. در همه شهرها نیز مشارکت‌کنندگان حضور داشتند، هرچند فرصت و امکان سنجش وضعیت مشارکت در روستاها را نداشتیم.

وی افزود: آمار استان‌ها به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

زارع با اشاره به تفاوت میزان مشارکت بر اساس جمعیت استان‌ها گفت: مشارکت به نسبت جمعیت نیز جالب بود. اگرچه در میزان مشارکت مطلق، استان‌های پیشرو شامل تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی بودند، اما وقتی شاخص نسبت جمعیت را لحاظ می‌کنیم، وضعیت کمی متفاوت می‌شود و برخی استان‌ها در صدر فهرست قرار می‌گیرند.

وی همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، قم، لرستان و اردبیل را از جمله استان‌هایی عنوان کرد که با لحاظ نسبت مشارکت به جمعیت در رتبه‌های بالای فهرست قرار می‌گیرند.

نخستین عملیات ملی جان‌فدا؛ آموزش و سازماندهی هزار گردان مقاومت مردمی

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: موضوع دیگر، نخستین عملیات ملی جان‌فداست. این ظرفیت عظیم باید صرف حل مسائل بزرگ شود، فارغ از شبکه‌سازی مویرگی که اتفاق خواهد افتاد و بخشی از این جامعه در قالب گروه‌های مردمی در سطح محلات اقدام به فعالیت مستمر خواهند کرد.

زارع ادامه داد: نخستین عملیات جان‌فدا برای ایران، آموزش و سازماندهی هزار گردان مقاومت ملی مردمی است.

وی درباره دلیل انتخاب عدد هزار برای این طرح اظهار کرد: چرا هزار گردان انتخاب شده است؟ چون فعلاً بستر آموزش هزار گردان فراهم است و اگر جلوتر رفتیم و ظرفیت بیشتری ایجاد شد، قطعاً این ظرفیت می‌تواند افزایش پیدا کند.

زارع افزود: بستر آموزش و به‌کارگیری این آموزش نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

آموزش‌ها متناسب با شرایط جنگ‌های امروز

وی با اشاره به محتوای آموزش‌های پیش‌بینی‌شده گفت: آموزش این گردان‌ها متناسب با نیاز جنگ امروزی خواهد بود. اقتضای جنگی که ما تجربه کردیم، یا بهتر است بگویم دو جنگی که تجربه کردیم، با جنگ‌های گذشته متفاوت است.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا ادامه داد: ما باید بیاموزیم چه چیزی را از جنگ‌های سابق با خودمان حمل می‌کنیم که همان روحیه جان‌فدایی و ایران‌دوستی است و بدانیم چه اقدامات جدیدی باید متناسب با این فضا انجام دهیم.

زارع گفت: این آموزش‌ها در سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته طراحی و برنامه‌ریزی شده است و متناسب با شرایط مخاطبان و هموطنانی که می‌خواهند آموزش‌های پیشرفته‌تری ببینند، در طول زمان ارائه خواهد شد.

تأمین امنیت محلی، رصد و دیدبانی و آموزش‌های امدادی

وی با اشاره به برخی سرفصل‌های آموزشی اظهار کرد: از باب مثال، مخاطبی که سؤال می‌کند من آموزش آمادگی دفاعی را گذرانده‌ام یا بسیاری از بزرگواران که آموزش‌های دوران خدمت یا خدمت سربازی را گذرانده‌اند، باید بدانند که سرفصل‌های جدید متناسب با نیازهای امروز طراحی شده است.

زارع افزود: یکی از مسائل، تأمین امنیت محلی و آمادگی‌های عمومی در جنگ است. موضوع دیگر، رصد و دیدبانی، چه رصد اطلاعاتی و چه دیده‌بانی است که در این جنگ نیز بسیار به کار آمد.

وی ادامه داد: کار و هدایت ریزپرنده، به‌خصوص با توجه به اینکه در عملیات‌های نظامی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است، یکی دیگر از موضوعات آموزشی خواهد بود. همچنین آموزش کار با دوش‌پرتاب‌ها که توسط مردم قابل استفاده باشد تا اگر خدای نکرده تهدید مجددی اتفاق افتاد، امکان بهره‌برداری از این آموزش‌ها وجود داشته باشد، در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا گفت: همچنین آموزش‌های امدادی متناسب با شرایط جنگی نیز پیش‌بینی شده است. اینها بخشی از سرفصل‌های دوره‌های آموزشی و سازماندهی گردان‌های مقاومت ملی مردمی است.

تشکیل یگان‌های مستقل امداد و نجات

وی تأکید کرد: هرچند سرفصل امداد و نجات و رسیدگی به آسیب‌دیدگان بخشی از آموزش‌های گردان خواهد بود، اما یک عملیات مستقل نیز در رابطه با تشکیل یگان‌های امداد و نجات خواهیم داشت که ان‌شاءالله در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

آغاز آموزش‌های نظامی از هفته آینده

زارع با اشاره به زمان آغاز آموزش‌ها گفت: آموزش‌های نظامی از هفته پیش‌رو آغاز خواهد شد. طبق هماهنگی انجام‌شده، این آموزش‌ها به تدریج از تهران شروع می‌شود و در کل کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: آموزش‌ها در دو قالب برگزار خواهد شد. ما چون مخاطبمان عموم مردم و عموم جان‌فدایان ایران عزیز هستند، باید خودمان را با شرایط آنان تطبیق دهیم.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا ادامه داد: این آموزش‌ها در قالب یک‌روزه در پایان هفته برای آن بخش از دوستانی که داوطلب آموزش یک‌روزه هستند، برگزار خواهد شد. همچنین برای افرادی که امکان حضور یک روز کامل را ندارند، قالب چند ساعت در چند روز پیش‌بینی شده است؛ ممکن است فردی بگوید نمی‌تواند یک روز کامل حضور پیدا کند، اما شنبه، دوشنبه و چهارشنبه می‌تواند دو یا سه ساعت وقت بگذارد.

وی گفت: بنابراین آموزش‌ها در دو قالب پودمانی، یعنی چند ساعت در چند روز، و یک روز کامل طراحی شده است و در مکان‌ها و فضاهای مختلف و متناسب با هر محدوده جغرافیایی برگزار خواهد شد.

زارع افزود: برای مثال در مناطق مختلف تهران، متناسب با اقتضای هر منطقه، محیطی که امکان دسترسی راحت‌تر و امکان آموزش با کیفیت بالاتر فراهم باشد، به عنوان محل آموزش در نظر گرفته خواهد شد و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

بانوان نیز در آموزش‌های نظامی حضور خواهند داشت

وی درباره حضور بانوان در این طرح نیز اظهار کرد: هم آقایان تحت آموزش نظامی قرار خواهند گرفت و هم بانوان.

زارع افزود: حتی دیروز که موضوع ثبت‌نام و سازماندهی اولیه مطرح شد، بسیاری از خانم‌ها تماس می‌گرفتند و سؤال می‌کردند که آیا حوزه آموزش نظامی شامل آنها نیز می‌شود یا خیر. آموزش‌های بانوان نیز پیش‌بینی شده است و ان‌شاءالله در خدمت آنها خواهیم بود.

تکمیل ظرفیت ثبت‌نام در کمتر از ۱۰۰ دقیقه

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا در ادامه با اشاره به آغاز ثبت‌نام در سامانه «جان‌فدا» گفت: پیرو اطلاع‌رسانی انجام‌شده، دیروز از ساعت ۱۷ سامانه جان‌فدا دات‌آی‌آر در معرض عموم و در دسترس مردم قرار گرفت و واقعیت این است که اتفاقی بی‌بدیل رقم خورد.

زارع اظهار کرد: در یک اتفاق به‌یادماندنی، در کمتر از ۱۰۰ دقیقه ظرفیت تکمیل شد. آنجا باید تصمیم می‌گرفتیم که سامانه از دسترس خارج شود یا در دسترس بماند تا متقاضیان بتوانند ثبت‌نام کنند.

وی افزود: در نهایت جمع‌بندی بر این شد که سامانه در دسترس باقی بماند، اما بزرگوارانی که بعد از ۱۰۰ دقیقه اول ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، در فهرست انتظار قرار می‌گیرند و قطعاً برنامه‌ریزی برای آموزش این بزرگواران کمی زمان‌برتر خواهد بود.

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