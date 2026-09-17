تشکیل جلسه ستاد راهبری «رثاء و دعا» در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا - چهلمین جلسه ستاد راهبری رثاء و دعا حوزه‌های علمیه امروز با حضور معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت در سالن جلسات کتابخانه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در این جلسه، موضوع پیام رهبر معظم انقلاب به حوزه و روحانیت که حدود یک ماه پیش صادر شده است، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیگیری و تحقق این پیام مورد بحث و تبادل نظر اعضای ستاد قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نبوی در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در پی پیام رهبر معظم انقلاب و همچنین جلسات برگزارشده در این زمینه ارائه کرد.

در ادامه، اعضای ستاد راهبری رثاء و دعا نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای پیگیری و تحقق پیام رهبر معظم انقلاب مطرح کردند و بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان ستاد و مجموعه‌ای که به دستور رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است، تأکید شد.

همچنین در این جلسه، نقش ستاد در اجرایی شدن پیام رهبر معظم انقلاب به حوزه و روحانیت، وظایف ستاد در استمرار تجمعات میادین و شاخص‌های ارزیابی و رتبه‌بندی محافل مذهبی مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد راهبری رثاء و دعا حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام والمسلمین واضحی آشتیانی، در این نشست حضور داشت.