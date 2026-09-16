به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات و مواضع ضداسلامی شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا علیه مسلمانان، با انتقادهایی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که در این گزارش تأکید شده مسلمانان آمریکایی همچون دیگر شهروندان این کشور، بخشی از جامعه آمریکا هستند و باید از جایگاه و حقوق برابر برخوردار باشند.

در این گزارش به اظهارات «دریک ون اوردن» نماینده جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین اشاره شده که مدعی شده است اسلام «با اندیشه مدرن غربی سازگار نیست» و اسلام در صورت عمل به آموزه‌های خود، «دینی خشونت‌آمیز» است.

این مواضع به ون اوردن محدود نمانده است. «نانسی میس» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «هر مسلمانی که در آمریکا صاحب منصب عمومی است، اسب تروای و تهدیدی برای امنیت ملی و جمهوری است.»

همچنین «اندی اوگلز» نماینده جمهوری‌خواه ایالت تنسی در پیامی اعلام کرده است: «مسلمانان به جامعه آمریکا تعلق ندارند.» این اظهارات، مسلمانان آمریکایی را به دلیل هویت دینی آنان هدف قرار داده و حضور آنان در جامعه و ساختار سیاسی آمریکا را زیر سؤال برده است.

«رندی فاین» نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا نیز در موضعی تندتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «اگر آنها ما را مجبور کنند انتخاب کنیم، انتخاب میان سگ‌ها و مسلمانان انتخاب دشواری نیست.»

این گزارش همچنین به واکنش «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، اشاره می‌کند. جانسون گفته است که با اعضای کنگره درباره «لحن و پیام» اظهاراتشان صحبت کرده، اما از محکومیت علنی این سخنان خودداری کرده است.

در پایان، گزارش تأکید می‌کند که مسلمانان آمریکایی همسایه، همکار و شهروند این کشور هستند و از حق برخورداری از همان جایگاه کامل در جامعه ملی آمریکا برخوردارند. بر همین اساس، تداوم طرح اظهاراتی که مسلمانان را تهدیدی برای امنیت ملی یا فاقد جایگاه در جامعه آمریکا معرفی می‌کند، به‌عنوان نمونه‌ای از تعصب ضداسلامی در کنگره محکوم است.

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