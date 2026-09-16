به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی شهادت مولوی محمدیوسف گرگیج را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ . فصلت۳۰

شهادت مظلومانه عالم دلسوز و بصیر، مولوی محمدیوسف گرگیج، موجب تأسف عمیق گردید. آن خادم قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، از چهره‌های محبوب مردمی، فعال و اثرگذار در مسیر تقویت وحدت و همبستگی، و عرصه‌های مختلف خدمت به اسلام عزیز و ملت بود که همواره همراه نظام اسلامی و پایبند به منویات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی گام برمی داشت. فقدان چنین شخصیت ارزشمندی، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دینی و عموم مردم شریف آن دیار و خسارتی برای سرمایه اجتماعی و وحدت جامعه است.

ضمن عرض تسلیت و تعزیت به خانواده معزز شهید، علما و روحانیون و مردم شریف و نجیب آن دیار، این جنایت تروریستی را قاطعانه محکوم کرده و انتظار می‌رود عاملان و آمران آن هرچه سریع‌تر شناسایی و در چارچوب قانون به سزای اعمال خود برسند.

حذف چهره‌های دینی، اجتماعی و وحدت‌آفرین در ماه‌های اخیر، زنگ هشداری جدی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. هدف قرار دادن شخصیت‌های دلسوز، بصیر و مورد اعتماد مردم، در کنار ایجاد ناامنی و التهاب، در راستای اهداف پلید دشمن برای تضعیف سرمایه اجتماعی، ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب و برهم زدن آرامش و ثبات کشور صورت می گیرد. پس از ناکامی دشمن در میدان های مختلفِ جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه، تلاش برای کشاندن فتنه و ناامنی به داخل کشور و تبدیل اختلافات اجتماعی به آشوب، ضرورتی مضاعف برای هوشیاری و بصیرت همه مردم و مسئولان ایجاد می کند. امروز همه اقشار، علما، نخبگان، معتمدان و دلسوزان جامعه باید با شناخت دقیق این توطئه‌ها، اجازه ندهند خون پاک شهیدان دستمایه تفرقه و اختلاف شود.

وحدت، همبستگی، هوشیاری و استقامت مردم، مهم‌ترین سد در برابر این نقشه‌هاست و استمرار حضور مردم شریف در تجمعات شبانه پس از ۲۰۰ شب نورانی و بی نظیر نیز جلوه‌ای از پایداری و مطالبه‌گری آنان است و شایسته است این با حضور گسترده و حفظ بصیرت و پرهیز از هرگونه تفرقه و تنش ادامه یابد. اکنون بیش از هر زمان دیگری، باید با ادامه راه و آرمان‌های رهبر شهید و با تبعیت و اطاعت از رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در مسیر تقویت وحدت، امنیت و انسجام ملی ثابت‌قدم بمانیم و اجازه ندهیم دشمن با حذف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور، به اهداف شوم خود دست یابد. دشمنان ایران اسلامی بدانند، خون شهیدانِ وحدت‌آفرین، عزم ملت را برای حفظ همبستگی، امنیت و سربلندی ایران اسلامی استوارتر خواهد کرد.

بار دیگر شهادت مظلومانه مولوی محمدیوسف گرگیج را به خانواده محترم ایشان، علما و روحانیون جامعه اهل سنت و عموم مردم شریف آن دیار تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای روح آن شهید علو درجات و برای بازماندگان صبرجمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

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