به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اطلاعات درباره احتمال انجام حملات جدید آمریکا و عربستان در داخل عراق، سطح آماده‌باش شماری از گروه‌های وابسته به حشد الشعبی را افزایش داده و آنها را به تخلیه برخی مقرهای خود و خارج کردن تعدادی از نیروهایشان از مواضع مشخص واداشته است.

یکی از فرماندهان یکی از تیپ‌های حشد الشعبی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» لبنان اعلام کرد: به برخی یگان‌ها و تیپ‌ها دستور داده شده است برای مدت دو تا سه روز، تعدادی از مقرهای خود را تخلیه کنند. دلیل این اقدام، اطلاعاتی درباره احتمال حمله عربستان با کمک آمریکا به داخل عراق است.

به گفته این فرمانده، حمله احتمالی می‌تواند در واکنش به حملاتی انجام شود که تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

افزایش آماده‌باش در میان نیروهای حشد الشعبی

این فرمانده افزود که نیروهای حشد الشعبی، اقدامات احتیاطی را در پیش گرفته و سطح آماده‌باش و آمادگی خود را افزایش داده‌اند. او تأکید کرد که احتمال چنین حمله‌ای را منتفی نمی‌دانند، به‌ویژه آنکه در گذشته نیز مواضع حشد الشعبی هدف حملات آمریکا و عربستان قرار گرفته است.

او در عین حال گفت که حشد الشعبی برای کاهش تنش روی فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی نخست‌وزیر علی الزیدی، حساب می‌کند.

این فرمانده همچنین تأکید کرد: «هیچ فعالیت نظامی مسلحانه‌ای خارج از چارچوب فرماندهی‌های عالی امنیتی نداریم.»

او هشدار داد هرگونه حمله به عراق «با پاسخ مواجه خواهد شد»، زیرا چنین اقدامی تجاوز به حاکمیت عراق و نیروهای امنیتی این کشور تلقی خواهد شد.

تنش پس از حمله به خط لوله نفت عربستان

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. عربستان ادعا کرده پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده‌اند، خط لوله نفت «شرق ـ غرب» را در مناطق ریاض و مدینه هدف قرار داده‌اند. حمله‌ای که به اختلال در فعالیت این خط لوله منجر شده است.

پس از اعلام عربستان، مقام‌های عراقی از آغاز تحقیقات درباره این عملیات و پیگیری مسئولان آن خبر دادند.

ریاض نیز اعلام کرده است که به درخواست علی الزیدی، فعلاً از پاسخ فوری خودداری خواهد کرد، اما حق خود برای اتخاذ اقداماتی را که برای حفاظت از امنیت و تأسیسات خود ضروری می‌داند، محفوظ می‌داند.

بغداد در تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری

بر اساس اظهارات منابع سیاسی عراقی به روزنامه «الاخبار»، رایزنی‌های دولت عراق طی روزهای گذشته عمدتاً بر جلوگیری از تبدیل پیامدهای حمله به عربستان به یک رویارویی داخلی متمرکز بوده است.

نخست‌وزیر عراق نیز تماس‌های خود با طرف‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده تا مانع از آن شود که هر طرفی به صورت مستقل تصمیمی اتخاذ کند که زمینه را برای دور جدیدی از حملات نظامی فراهم سازد.

هم‌زمان، الزیدی با درخواست ایران برای انجام تحقیقات مشترک درباره کشف سکوهای پرتاب پهپاد در نزدیکی مرز عراق و ایران در استان میسان موافقت کرده است.

در پی این حادثه، فرمانده پلیس میسان و فرمانده عملیات این استان از سمت‌های خود برکنار و شماری از مسئولان امنیتی نیز برای تحقیق درباره حمله اخیر احضار شده‌اند.

تحقیقات مشترک ایران و عراق درباره پهپادها

«عبدالرحمن الجزائری» از رهبران جریان «سوگند ملی»، اعلام کرد که کمیته امنیتی تشکیل‌شده از سوی الزیدی همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد.

به گفته او، تهران به بغداد اعلام کرده است که آمادگی دارد تصاویر و داده‌های رادارهای خود در مرز مشترک را در اختیار عراق قرار دهد. اقدامی که می‌تواند به شناسایی مسیر حرکت پهپادها و تعیین مبدأ و مسیر پرواز آنها کمک کند.

هشدار درباره تبدیل عراق به میدان تسویه‌حساب‌ها

«علی الحبیب» کارشناس راهبردی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» معتقد است ادامه شرایط کنونی با وجود تلاش‌های بغداد برای کاهش تنش، همچنان احتمال حملات آمریکا و عربستان علیه حشد الشعبی را مطرح نگه می‌دارد.

او هشدار داده است که افزایش تنش در منطقه می‌تواند به تشدید درگیری در داخل خاک عراق منجر شود.

الحبیب همچنین معتقد است حملات اخیر حامل پیام‌هایی فراتر از اهداف مستقیم خود هستند و ممکن است عراق را به حیاط خلوت تشدید تنش و تسویه‌حساب‌ها تبدیل کنند.

بغداد بر سیاست بی‌طرفی تأکید دارد

«محمد الشمری» از رهبران «چارچوب هماهنگی» در مقابل تأکید کرده است که بغداد به‌طور رسمی سیاست بی‌طرفی و احترام به کشورهای همسایه را دنبال می‌کند.

او افزود که نیروهای سیاسی عراق نیز از اصل تبدیل نشدن عراق به سکویی برای هدف قرار دادن هیچ کشوری حمایت می‌کنند.

الشمری همچنین معتقد است که پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، فضای بیشتری برای دولت عراق جهت سامان‌دهی وضعیت سلاح فراهم خواهد کرد. هرچند به گفته او، حل‌وفصل این پرونده به زمان قابل‌توجهی نیاز دارد.

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