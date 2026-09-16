وزارت خارجه طالبان بر ایجاد روابط با آمریکا تأکید مجدد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا اعلام کرد افغانستان خواهان برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با همه کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا است.

بلخی بزرگ‌ترین دستاورد پنج سال گذشته حکومت طالبان را پایان حضور نیروهای خارجی و بهبود وضعیت امنیتی دانست. او مدعی شد صادرات افغانستان از حدود ۷۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک ۲ میلیارد دلار رسیده و تعداد کارخانه‌ها از حدود ۱۵۰۰ به نزدیک ۶ هزار واحد افزایش یافته است.

وی در پاسخ به اشاره خبرنگار سی‌بی‌اس به مشکلاتی مانند بیکاری، گرسنگی و مرگ‌ومیر بالای مادران و کودکان، گفت: افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌روست اما حکومت برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره محدودیت آموزش دختران از کلاس هفتم به بالا، ادعا کرد آموزش از طریق مدارس دینی، آموزش آنلاین و خانگی امکان‌پذیر است و آموزش در خانه ممنوع نشده است.

بلخی درباره حملات ۱۱ سپتامبر تأکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان در هر نقطه‌ای محکوم است و افغانستان اجازه نخواهد داد خاک این کشور برای حمله به آمریکا یا هر کشور دیگری استفاده شود.

او دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی را متعلق به دولت افغانستان دانست و تأکید کرد که ادامه بلاک آن‌ها به نفع هیچ‌کس نیست. همچنین درباره تجهیزات نظامی باقی‌مانده آمریکا تصریح کرد حکومت قصد معامله بر سر دارایی‌های دولتی را ندارد.

بلخی از بازگشت حضور دیپلماتیک آمریکا و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند معادن و گاز استقبال کرد. پیش‌تر وزیر خارجه طالبان نیز خواهان بازگشایی سفارت آمریکا در کابل و ایجاد روابط با این کشور شده بود.

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