به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان (مدیرکل روابط عمومی نیروهای مسلح)، در گفت‌وگو با شبکه العربیه مدعی شد افغانستان تحت حاکمیت طالبان به محل فعالیت ده‌ها گروه تروریستی تبدیل شده و این گروه‌ها از خاک افغانستان برای جذب نیرو، آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی حملات فرامرزی استفاده می‌کنند.

چودری با استناد به گزارش‌های سازمان ملل متحد گفت گروه‌هایی از جمله القاعده، شاخه خراسان داعش (داعش خراسان)، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، جنبش ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. او تأکید کرد اسلام‌آباد خواهان پایان حملات و مداخلات تروریستی از خاک افغانستان است و اهداف نظامی پاکستان تابع تصمیم‌های رهبری سیاسی این کشور خواهد بود.

سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد درباره حق دفاع مشروع، اظهار داشت دولت و نیروهای مسلح پاکستان خود را متعهد به حفاظت از جان، مال و امنیت شهروندان می‌دانند و برای مقابله با تهدیدهای تروریستی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. به گفته وی، نیروهای امنیتی پاکستان تنها در سال جاری میلادی بیش از ۴۲ هزار عملیات اطلاعات‌محور انجام داده‌اند که در جریان آن بیش از ۲۱۰۰ تروریست کشته شده‌اند.

چودری ادعای تحریک طالبان پاکستان مبنی بر مذهبی بودن جنگ این گروه را رد کرد و گفت مردم و دولت پاکستان معتقدند فعالیت‌های این گروه هیچ ارتباطی با دین ندارد. او همچنین تأکید کرد اسلام‌آباد نباید اجازه دهد افغانستان به مرکزی برای فعالیت‌های تروریستی در منطقه و جهان تبدیل شود.

روابط پاکستان و طالبان در سال‌های اخیر تحت تأثیر اتهام‌های متقابل درباره فعالیت تی‌تی‌پی و حملات فرامرزی قرار داشته است. اسلام‌آباد بارها از حکومت طالبان خواسته مانع استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان شود؛ طالبان نیز این اتهام‌ها را رد کرده و بر تعهد خود برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تأکید کرده‌اند.

...............

پایان پیام/