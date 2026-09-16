محمد عبدالسلام: سرنگونی جنگنده سعودی در مأرب «رسوایی بزرگی» برای ریاض است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت نجات ملی یمن، در واکنش به اعلام سرنگونی یک فروند جنگنده سعودی از نوع F-15 در آسمان استان مأرب، این اقدام را «رسوایی بزرگی» برای نظام سعودی توصیف کرد و گفت این عملیات، واقعیت حملات عربستان علیه یمن را آشکار کرده است.

عبدالسلام با اشاره به ادعای ریاض مبنی بر نبود حملات علیه یمن، اظهار کرد که سرنگونی جنگنده سعودی، آنچه وی «روایت‌های نادرست» این کشور می‌خواند را زیر سؤال می‌برد و پیامی هشداردهنده برای منطقه و جامعه جهانی درباره آنچه «تبلیغات سعودی» نامید، به شمار می‌رود.

وی همچنین مدعی شد این عملیات نشان‌دهنده افزایش توانمندی‌های پدافند هوایی یمن و تقویت ظرفیت این کشور برای حفاظت از حاکمیت و حریم هوایی خود است و تأکید کرد که آسمان یمن همچنان هدف اقدامات دفاعی نیروهای یمنی قرار خواهد گرفت.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن در ادامه خطاب به خلبانان سعودی و دیگر نیروهای مشارکت‌کننده در عملیات نظامی علیه یمن هشدار داد که ادامه این عملیات می‌تواند به کشته یا اسیر شدن آنان منجر شود.

وی همچنین مدعی وجود دو خلبان سعودی اسیر در صنعا از سال‌های گذشته شد و عربستان را به کم‌توجهی نسبت به سرنوشت آنان و پیچیده کردن مذاکرات مربوط به تبادل اسرا متهم کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک جنگنده سعودی F-15 در آسمان مأرب با استفاده از یک موشک زمین‌به‌هوا خبر دادند.

در بیانیه نیروهای یمنی همچنین ادعا شده است که طی هفته جاری بیش از ۴۵۰ حمله هوایی با جنگنده‌های F-15 و تایفون انجام شده و پس از سرنگونی جنگنده، دو آرایش رزمی سعودی برای جست‌وجوی لاشه آن وارد منطقه شدند که بنا بر این بیانیه، با واکنش پدافند یمن مواجه و مجبور به عقب‌نشینی شدند. این ادعاها از سوی منابع یمنی مطرح شده است.

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