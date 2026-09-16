به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک راوید، خبرنگار صهیونیست، در گزارشی در کانال ۱۲ این رژیم اعلام کرد که «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، هفته گذشته در آلمان با فرماندهان ارتش چند کشور عربی دیدار کرده است.

این نشست به میزبانی «براد کوپر»، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، برگزار شده و به‌صورت رسمی از سوی کشورهای شرکت‌کننده اعلام نشده بود.

بر اساس این گزارش، فرماندهان ارتش عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در کنار فرمانده سنتکام و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در این نشست حضور داشتند.

سنتکام اصل برگزاری این نشست را تأیید کرده و آن را کنفرانسی برنامه‌ریزی‌شده با هدف بررسی راه‌های تعمیق همکاری‌های امنیتی در خاورمیانه توصیف کرده است.

در این دیدار، براد کوپر به حاضران اعلام کرده است که آمریکا قصد خروج نیروهای خود از منطقه را ندارد و همچنین طرح این کشور برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تشریح کرده است.

ایال زامیر نیز بنا بر گزارش منابع صهیونیستی، حاضران را در جریان فعالیت‌های نظامی این رژیم در جبهه‌های مختلف قرار داده است.

این نشست در حالی برگزار شده که برخی کشورهای عربی حاضر در آن با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک رسمی ندارند.

گزارش‌ها این دیدار را نخستین نشست در این سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران در بیش از شش ماه گذشته عنوان کرده‌اند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رایزنی‌هایی میان رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی با میانجیگری سنتکام درباره ارائه حمایت‌های اطلاعاتی، شناسایی و مراقبتی به عملیات نظامی عربستان علیه نیروهای انصارالله یمن نیز در جریان است.

این ادعا از سوی منابع صهیونیستی مطرح شده و هنوز جزئیات رسمی بیشتری از سوی دولت‌های عربستان یا رژیم صهیونیستی درباره آن منتشر نشده است.

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