تحلیل رسانه عبری معاریو از تغییر موضع عربستان در قبال تحولات یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آنا بارسکی»، تحلیلگر سیاسی روزنامه «معاریو»، در گزارشی با اشاره به افزایش تنش‌ها در اطراف عربستان، مدعی شد ریاض همزمان با فشارهای ناشی از تحولات یمن و اختلال در خط لوله نفت شرق به غرب، با وضعیت دشوارتری در مسیرهای صادراتی خود مواجه شده است.

به نوشته این تحلیلگر، خط لوله شرق به غرب عربستان که برای انتقال نفت به سواحل دریای سرخ و کاهش وابستگی به تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس از حمله پهپادی از خاک عراق با آسیب مواجه شده و روند تعمیر آن ممکن است چند هفته ادامه داشته باشد.

وی مدعی شد تداوم اختلال در این خط لوله می‌تواند بخشی از عرضه جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

بارسکی با اشاره به تحولات اخیر یمن، مدعی شد عربستان اکنون از دو مسیر تحت فشار قرار دارد؛ از یک سو تنگه هرمز مسیر صادرات نفت از شرق را با تهدید مواجه می‌کند و از سوی دیگر، مسیر جایگزین عربستان در ساحل دریای سرخ به منطقه‌ای منتهی می‌شود که به ادعای وی، توان انصارالله برای تهدید این مسیر در حال افزایش است.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین مدعی شد موضع ریاض در قبال انصارالله تغییر کرده است. به نوشته وی، عربستان در ماه ژوئیه به واشنگتن اعلام کرده بود که توان مقابله با انصارالله را دارد و خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود، اما اکنون محمد بن‌سلمان از رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کمک نظامی کرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا تاکنون با انجام حملات مستقیم علیه انصارالله موافقت نکرده، اما ارائه کمک‌های اطلاعاتی و همکاری در زمینه تعیین اهداف را پذیرفته است.

بارسکی در ادامه مدعی شد محمد بن‌سلمان در روزهای اخیر از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا، به‌صورت غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی نیز درخواست کمک اطلاعاتی برای مقابله با انصارالله در منطقه باب‌المندب کرده است.

با این حال، خود این تحلیلگر تصریح کرده که تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی عربستان یا رژیم صهیونیستی درباره این ادعا منتشر نشده است.

در ادامه این تحلیل آمده است که در صورت صحت چنین تماس‌هایی، امنیت کشتیرانی در باب‌المندب می‌تواند به نقطه‌ای برای همگرایی منافع میان عربستان، رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تبدیل شود؛ ادعایی که در این گزارش بر مبنای منافع مشترک این طرف‌ها در مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ مطرح شده است.

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