«اینترسپت»: فشار جنگ با ایران توان ارتش آمریکا را فرسوده کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وبگاه «اینترسپت» در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی آشنا با عملیات نظامی در خاورمیانه، از افزایش فشار بر ارتش آمریکا در پی ماه‌ها درگیری با ایران خبر داد.

این گزارش مدعی است حملات موشکی و پهپادی ایران، کاهش ذخایر تسلیحات دفاعی، خسارت به تجهیزات و پایگاه‌ها و طولانی شدن مأموریت نیروها، فشار مضاعفی بر توان نظامی آمریکا وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های آمریکایی وضعیت موجود را «غیرقابل استمرار» توصیف کرده و گفته است ارزیابی اولیه کاخ سفید درباره توان نیروی دریایی آمریکا برای شکست ایران محقق نشده است.

مقام دیگری نیز مدعی شده که دولت دونالد ترامپ توانمندی‌های نظامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده و جنگ از ابتدا برنامه‌ریزی‌شده نبوده است.

فشار بر پایگاه‌های آمریکا

اینترسپت در ادامه مدعی شده است که حملات ایران به شماری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله تأسیسات نظامی در بحرین، قطر، اردن و دیگر کشورهای منطقه، خسارت‌هایی به زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا وارد کرده است.

این گزارش با اشاره به آسیب‌های واردشده به تأسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، هزینه بازسازی برخی زیرساخت‌های این پایگاه را صدها میلیون دلار برآورد کرده است. همچنین به خسارت‌های واردشده به مرکز عملیات هوایی مشترک آمریکا در پایگاه العدید قطر و دیگر مراکز نظامی آمریکا در منطقه اشاره شده است.

کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر

اینترسپت همچنین مدعی شده است که یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر ارتش آمریکا، کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر است.

بر اساس ارقام مورد استناد این گزارش، ذخایر موشک‌های پاتریوت و تاد آمریکا طی ماه‌های جنگ کاهش قابل توجهی داشته است.

این گزارش همچنین به مصرف گسترده مهمات در روزهای ابتدایی جنگ اشاره کرده و مدعی شده است کاهش ذخایر تسلیحاتی به حدی رسیده که آمریکا با چالش‌هایی در رهگیری همزمان موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده به سمت نیروهای خود و متحدانش مواجه شده است.

فرسودگی ناوگان و مشکلات لجستیکی

«اینترسپت» بخش دیگری از گزارش خود را به وضعیت ناوگان دریایی آمریکا اختصاص داده و مدعی شده است استقرار طولانی‌مدت ناوهای جنگی در منطقه، از جمله ناوهای هواپیمابر، فشار زیادی بر خدمه و تجهیزات وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، خروج پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین از چرخه عملیاتی، انتقال بخشی از پشتیبانی لجستیکی به پایگاه دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند را ضروری کرده و افزایش فاصله انتقال سوخت، غذا و تجهیزات، مشکلات پشتیبانی از ناوهای آمریکایی در منطقه را تشدید کرده است.

ادعای خسارت به تجهیزات و افزایش تلفات

اینترسپت همچنین به نقل از گزارش‌های مورد استناد خود مدعی شده است حملات ایران به تأسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه، موجب آسیب به شمار قابل توجهی از ساختمان‌ها، هواپیماها و پهپادهای آمریکایی شده است.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که از ابتدای ژوئیه، صدها نظامی آمریکایی کشته یا زخمی شده‌اند و شماری از نیروهای آمریکایی در حملات به پایگاه‌های این کشور در اردن و عراق تلفات داده‌اند.

اختلاف میان روایت کاخ سفید و گزارش‌های میدانی

این گزارش در پایان، ادعاهای مقام‌های دولت آمریکا درباره وارد شدن خسارت سنگین به توان نظامی ایران را در مقابل مجموعه‌ای از مشکلاتی قرار داده که به ادعای منابع آمریکایی، ارتش این کشور با آنها مواجه شده است.

با این حال، بخش قابل توجهی از جزئیات مطرح‌شده در گزارش «اینترسپت» بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و ارزیابی‌های رسانه‌ای استوار است و برای برخی از ادعاهای مربوط به میزان خسارت‌ها، ذخایر تسلیحاتی و وضعیت عملیاتی نیروهای آمریکا، تأیید مستقل در دسترس نیست.

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