به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی مناطق جنوبی لبنان عصر سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در اعتراض به وضعیت روستاهای اشغالی و آسیب‌دیده جنوب این کشور، مقابل مقر شورای عالی اسلامی شیعیان در ضاحیه جنوبی بیروت تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، تخریب روستاهای جنوب لبنان، از بین بردن میراث تاریخی و فرهنگی این مناطق و آنچه سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این اقدامات خواندند را محکوم کردند.

در این تجمع، شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، شماری از علما، نمایندگان پارلمان، شخصیت‌های ملی، فعالان سیاسی و اجتماعی، رؤسای شهرداری‌ها و مسئولان مناطق جنوبی حضور داشتند.

حاضران همچنین نسبت به ادامه حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از خاک لبنان اعتراض کرده و خواستار توجه جدی‌تر نهادهای داخلی و بین‌المللی به وضعیت روستاهای جنوبی و حقوق ساکنان این مناطق شدند.