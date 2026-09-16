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تجمع اعتراضی اهالی مناطق اشغالی و آسیب‌دیده جنوب لبنان در بیروت + تصاویر

۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹
کد مطلب: 1866407
تجمع اعتراضی اهالی مناطق اشغالی و آسیب‌دیده جنوب لبنان در بیروت + تصاویر

جمع زیادی از اهالی مناطق جنوبی لبنان در اعتراض به تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در این مناطق، مقابل مقر شورای عالی اسلامی شیعیان در ضاحیه جنوبی بیروت تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی مناطق جنوبی لبنان عصر سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در اعتراض به وضعیت روستاهای اشغالی و آسیب‌دیده جنوب این کشور، مقابل مقر شورای عالی اسلامی شیعیان در ضاحیه جنوبی بیروت تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، تخریب روستاهای جنوب لبنان، از بین بردن میراث تاریخی و فرهنگی این مناطق و آنچه سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این اقدامات خواندند را محکوم کردند.

در این تجمع، شیخ علی الخطیب، نایب‌رئیس شورای عالی اسلامی شیعیان لبنان، شماری از علما، نمایندگان پارلمان، شخصیت‌های ملی، فعالان سیاسی و اجتماعی، رؤسای شهرداری‌ها و مسئولان مناطق جنوبی حضور داشتند.

حاضران همچنین نسبت به ادامه حضور نیروهای رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از خاک لبنان اعتراض کرده و خواستار توجه جدی‌تر نهادهای داخلی و بین‌المللی به وضعیت روستاهای جنوبی و حقوق ساکنان این مناطق شدند.

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