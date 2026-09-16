معاون وزیر خارجه یمن: عربستان عامل هتک حرمت اماکن مقدس اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه یمن، در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی «سبأ» منتشر کرد، عربستان سعودی را به هتک حرمت اماکن مقدس اسلامی و حمایت از دشمنان امت اسلامی متهم کرد و گفت: «کسی که پوشش کعبه را به جفری اپستین، مجرم جنسی، هدیه داده، همان کسی است که مکه و مقدسات اسلامی را هدف قرار داده است.»

ابوراس در این اظهارات مدعی شد گشوده شدن حرمین شریفین به روی برنامه‌های سرگرمی و آنچه وی «فسق و فجور» خواند و همچنین اجازه حضور یهودیان صهیونیست در این اماکن، موجب هتک حرمت مقدسات اسلامی شده است.

وی همچنین با اشاره به روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی گفت هر کسی که روابط پنهان یا آشکار با این رژیم برقرار کند، به گفته او در جایگاه هدف قرار دادن مسجدالاقصی، مکه و دیگر مقدسات اسلامی قرار دارد.

معاون وزیر امور خارجه یمن با اشاره به «گوشه یمنی» کعبه، آن را نمادی از ارتباط مردم یمن با خانه خدا و مقدسات اسلامی دانست و اظهار کرد مردم یمن در حمایت از قدس و مقدسات اسلامی، فداکاری‌های بسیاری از جمله تقدیم «دولت شهدا» انجام داده‌اند.

ابوراس یکی از مشکلات یمن با عربستان سعودی را «هتک حرمت اماکن مقدس اسلامی و حمایت از دشمنان ملت» عنوان کرد و افزود مردم یمن هرگاه مقدسات اسلامی، از قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) گرفته تا مکه و مسجدالاقصی، مورد اهانت قرار می‌گیرند، به صورت گسترده در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند.

وی همچنین مدعی شد مردم یمن نسبت به هتک حرمت و تحقیر مقدسات اسلامی حساسیت ویژه‌ای دارند و در برابر چنین اقداماتی سکوت نمی‌کنند.

معاون وزیر امور خارجه یمن در ادامه، ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های صهیونیستی درباره یمنی‌ها را رد کرد و گفت این جریان‌ها باید برای توجیه اقدامات خود علیه فرزندان «انصار» ــ یاران پیامبر(ص) ــ بهانه دیگری پیدا کنند؛ زیرا به گفته وی، این ادعاها با مواضع کنونی و شواهد تاریخی همخوانی ندارد.

...........

پایان پیام