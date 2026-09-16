مشکلات مهاجران بازگشته به افغانستان از زبان رئیس اوچا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امی مارتین، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، در ویدیویی که اخیراً از دیدار خود با شماری از خانواده‌های بازگشت‌کننده در منطقه دامان شهرستان بهسود استان ننگرهار منتشر کرده، از تداوم مشکلات جدی این خانواده‌ها خبر داد.

مارتین در این ویدیو تأکید کرد که این خانواده‌ها پس از گذشت حدود شش ماه از بازگشت از پاکستان، هنوز زمین برای ساخت خانه در اختیار ندارند، مدارک لازم برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس فراهم نشده و فرصت‌های شغلی مناسبی نیز برای آنان ایجاد نشده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، از نهادهای امدادرسان و کشورهای کمک‌کننده خواست حمایت‌های فوری و بیشتری برای تأمین نیازهای اولیه این گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه کنند.

اوچا پیش‌تر گزارش داده بود که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از نیم میلیون نفر از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند که حدود ۴۰ درصد آنان در استان ننگرهار در شرق افغانستان ساکن شده‌اند.

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