اردوغان: ترکیه برای حل مشکلات جهان اسلام نقش خود را در منطقه پررنگ کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در دیدار با جوانان این کشور در استان سامسون با اشاره به شرایط دشوار منطقه گفت ترکیه برای عبور از مشکلات جهان اسلام، حضور و نقش خود را در منطقه افزایش داده است.

اردوغان اظهار کرد: «باید در سریع‌ترین زمان ممکن از محنت‌هایی که جهان اسلام با آن مواجه است عبور کنیم و ترکیه نیز برای تحقق این هدف، تمام وزن خود را در منطقه به کار گرفته است.»

وی با اشاره به همکاری سه‌جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان افزود: «ترکیه، عربستان و پاکستان گامی را تحت عنوان حلف مکه برداشته‌اند که این اقدام پیامی به جهان اسلام است و تحولات خوبی در حال رخ دادن است. ما در این مسیر موفق خواهیم شد.»

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه خطاب به جوانان گفت نسل جدید در آینده هدایت کشور را برعهده خواهد داشت و علاوه بر مسئولیت ۸۶ میلیون شهروند ترکیه، مسئولیت و امانت صدها میلیون انسان مظلومی را که به ترکیه امید بسته‌اند، بر دوش خواهد کشید.

اردوغان همچنین به اقدامات دولت ترکیه برای افزایش نقش جوانان در عرصه سیاسی اشاره کرد و گفت با کاهش سن نامزدی در انتخابات از ۳۰ سال به ۱۸ سال، مسیر حضور جوانان در عرصه سیاسی هموار شده است.

وی همچنین از حمایت‌های دولتی از جوانان در حوزه‌هایی همچون بخش خصوصی، آموزش، ورزش، مدیریت عمومی، فرهنگ، هنر و جامعه مدنی سخن گفت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره روند «ترکیه بدون تروریسم» اظهار کرد که مناطق جنوب شرق و شرق آناتولی در گذشته با مشکلات گسترده ناشی از تروریسم مواجه بودند، اما به گفته او، اکنون دیگر چیزی به نام تروریسم در این مناطق وجود ندارد و هدف آنکارا ایجاد فضای صلح و آرامش در سراسر مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور است.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود بر موضع دیرینه‌اش درباره ساختار نظام بین‌الملل تأکید کرد و گفت ترکیه همچنان بر این باور است که «جهان بزرگ‌تر از پنج کشور است» و می‌توان جهانی عادلانه‌تر ایجاد کرد.

وی با اشاره به تحولات جاری در تنگه هرمز و مشکلات امنیتی در مناطق مختلف خلیج فارس افزود که بحران‌ها تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود و در نقاط مختلف منطقه مشکلات جدی وجود دارد؛ مشکلاتی که به گفته اردوغان، بخش مهمی از آن در جهان اسلام متمرکز شده است.

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