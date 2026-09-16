نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی و پهپادی به آرامکو و خمیس مشیط خبر دادند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ در بیانیه‌ای از اجرای دو عملیات نظامی علیه اهدافی در خاک عربستان سعودی خبر دادند؛ عملیاتی که به گفته این نیروها، تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع و پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که در عملیات نخست، تأسیسات شرکت آرامکو در ینبع با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار گرفته و حمله با «اصابت مستقیم» همراه بوده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین مدعی شدند این حمله موجب وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و وارد شدن خسارت‌های سنگین به تأسیسات آرامکو شده است.

بر اساس این بیانیه، در عملیات دوم نیز پایگاه هوایی خمیس مشیط با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفته و نیروهای یمنی مدعی «اصابت دقیق» موشک‌ها به هدف شده‌اند.

نیروهای مسلح یمن این حملات را واکنشی به آنچه «تجاوز عربستان سعودی علیه یمن» خواندند، عنوان کردند و مدعی شدند عربستان طی ۱۲ سال گذشته به عملیات نظامی و محاصره یمن ادامه داده است.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است که عربستان طی هفته جاری بیش از ۴۵۰ حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده است.

نیروهای مسلح یمن در پایان این بیانیه تأکید کردند که به آنچه «دفاع از یمن» می‌خوانند ادامه خواهند داد و حملات خود علیه اهداف سعودی را متوقف نخواهند کرد.

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