به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت تحصیلات عالی طالبان جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم‌النبیین(ع) متعلق به شیعیان افغانستان را لغو کرد و درب‌های ساختمان این دانشگاه در کابل و نمایندگی آن در غزنی مسدود شد.

ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، امروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) اعلام کرد دلیل این تصمیم «عدم رعایت پالیسی‌های وزارت، توهین به ارزش‌های اسلامی و استفاده نادرست از حیثیت و جایگاه دانشگاه» بوده است. به گفته او، شورای رهبری وزارت این تصمیم را گرفته و دانشجویان فعلی این دانشگاه به سایر دانشگاه‌های خصوصی معرفی خواهند شد.

این اقدام پس از هفته‌ها افزایش فشار بر این دانشگاه شیعیان و مجموعه‌های وابسته به آن صورت گرفته است.

پیش‌تر در ۲۹ مرداد، منابع مطلع گفته بودند وزارت تحصیلات عالی، رئیس و معاونان جدیدی برای این دانشگاه تعیین کرده و کنترل آن را در دست گرفته است. یک منبع نیز ادعا کرده بود طالبان در نامه‌ای به دفتر رهبری در قندهار، دانشگاه خاتم‌النبیین را نهادی شیعه و بدون کارمند اهل سنت توصیف کرده‌اند.

دانشگاه خاتم‌النبیین از دانشگاه‌های خصوصی معتبر افغانستان به‌شمار می‌رفت و وب‌سایت رسمی آن تا روزهای اخیر همچنان اطلاعیه‌هایی، از جمله نتایج امتحان کنکور خزانی ۱۴۰۵ را منتشر می‌کرد. مالکان این دانشگاه جواد محسنی، رئیس تلویزیون تمدن، و سید عبدالقیوم سجادی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، هستند.

طالبان چندی پیش تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را نیز مصادره کرده بودند. وزارت عدلیه طالبان در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ اعلام کرده بود فعالیت این نهادها به‌دلیل وابستگی به حزب لغوشده حرکت اسلامی افغانستان و ساخت ساختمان‌ها در زمین‌های دولتی متوقف خواهد شد. اما مسئولان این مراکز شیعه در همان وقت با ارائه اسناد، این ادعای طالبان را باطل کردند. با این حال، در ایام اخیر تلویزیون تمدن تعطیل و حوزه علمیه خاتم النبیین نیز توسط نیروهای طالبان مصادره شد.

به نظر می‌رسد این رویدادها بخشی از مجموعه اقدامات هدفمند طالبان علیه جامعه شیعیان افغانستان باشد؛ اقداماتی که پس از گذشت پنج سال از بازگشت آنان به قدرت و تثبیت نسبی حاکمیت‌شان، با هدف محدود کردن هرچه بیشتر فعالیت‌های مذهبی، آموزشی و اجتماعی شیعیان و انزوای روزافزون این جامعه در کشور افغانستان صورت می‌گیرد.

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