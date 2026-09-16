اهدای نشان فاطمی به استاندار قم از سوی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی نماینده ولی‌فقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در نشست شورای فرهنگ عمومی استان قم، ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌های اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، «نشان فاطمی» را به وی اهدا کرد و از عملکرد او در مسیر خدمت به استان قم تجلیل به عمل آورد.

آیت‌الله سعیدی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم اظهار کرد: «از زحمات و خدمات ایشان تشکر و قدردانی می‌کنیم. ایشان تلاش‌های زیادی دارند و مایه افتخار ما و استان قم هستند.»

نماینده ولی‌فقیه در استان قم همچنین با اشاره به جایگاه و عملکرد استاندار قم افزود: «ایشان واقعاً باعث افتخار ما هستند و در میان افرادی که در این عرصه مشغول خدمت هستند، نمونه و شایسته تقدیرند.»

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