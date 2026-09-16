سفارت آمریکا در ریاض به اتباع خود درباره سفر به عربستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت آمریکا در ریاض روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از اتباع این کشور خواست با توجه به احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا، درباره سفر به عربستان سعودی تجدیدنظر کنند.

در این بیانیه که خبرگزاری عراق «واع» به نقل از سفارت آمریکا منتشر کرده است، آمده است: «سفارت آمریکا در پایتخت عربستان سعودی به اتباع خود توصیه می‌کند درباره سفر به این کشور تجدیدنظر کنند»؛ توصیه‌ای که دلیل آن احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا عنوان شده است.

سفارت آمریکا همچنین از اتباع خود خواست به مناطق مرزی عربستان با یمن سفر نکنند و خطر ناشی از جنگ را دلیل این هشدار اعلام کرد.

این هشدار در شرایطی صادر شده است که تحولات امنیتی منطقه و افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله به منافع آمریکا، بر توصیه‌های امنیتی واشنگتن به شهروندان خود در کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است.

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